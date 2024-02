Lacunza: Fue una trastada estúpida. Mientras más viejo más pendejo

José Luis Lacunza, obispo de la Diócesis de David, se disculpó hoy, tras su inesperada desaparición que mantuvo en vilo a la comunidad durante 50 horas.



Al final de la misa de hoy, Lacunza dijo: "quiero ofrecerles mis disculpas y pedirles perdón por el disgusto que les causé en días pasados. Sé que pasaron un mal rato. Algunas derramaron abundantes lágrimas. No me las merezco, pero las agradezco".



El cardenal en tono firme agregó: "Fue una trastada estúpida, que no las hice cuando tenía 15 años y las he hecho ahora que voy a cumplir 80. ¡qué barbaridad!, cuanto más viejo más pendejo.



El religioso además agradeció las muestras de cariño y las oraciones. Les pido mis perdones y les agradezco de corazón toda su preocupación", expresó.



El pasado jueves, se dio a conocer que el religioso llevaba dos días desaparecido, desencadenando una intensa búsqueda que culminó con su ubicación en el distrito de Boquete, sano y salvo.

Actualmente, el cardenal José Luis Lacunza se encuentra en la provincia de Chiriquí.

Su ausencia se extendió por 50 horas desde el martes por la tarde hasta el jueves, Lacunza fue hallado en un paraje en el sector de Jaramillo, en Boquete.

La camioneta del purpurado será examinada minuciosamente por los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como parte de la investigación.

Al ser encontrado, Lacunza vestía un abrigo tipo buzo de una marca deportiva y pareció sorprenderse cuando los policías lo saludaron y le comunicaron que había un reporte sobre su desaparición. "¡Por qué tanto ajetreo!", comentó Lacunza en medio del desconcierto.

