Lacunza: iglesia no busca foto en sancocho del diálogo

El Cardenal José Luis Lacunza -en la homilía dominical- aclaró que la Iglesia no busca foto, no protagonismo en el "sancocho del diálogo"...busca el bien de Panamá.

Lacunza, quien se integró a la mesa única de diálogo, dijo que no faltaran hombres y mujeres, que piensan qué hace la Iglesia, qué hacen los obispos metidos en el sancocho diálogo Pues hacemos los que nos dejó mandado en Señor: ayudar a hermanos y hermanas, ayudar a construir la paz.

El purpurado explicó que buscan ayudar a generar ambiente de tolerancia y respeto, ayudar a todos entender que sin diálogo no es posible la convivencia. No buscamos la foto, no queremos protagonismo, no nos interesa. Estamos porque queremos el bien de Panamá y porque el Señor nos ha confiado la misión de ayudarle a construir su reino, añadió Lacunza.

En la misa en la sede del seminario Cristo Sembrador, en Penonomé, donde se desarrolla el diálogo entre el gobierno y los movimientos sociales que protestan, el cardenal pidió a todos "preocuparnos por las necesidades de nuestros hermanos. El cristiano no puede vivir desentendido del mundo, porque así no es Jesús".

La oración del Padre Nuestro nos hace mirar arriba, pero también a nuestro alrededor. Hay que caer en la cuenta de las necesidades materiales de nuestros hermanos y hermanas, reiteró el prelado, para agregar que después de enseñar el Padre Nuestro, Jesús indica a sus discípulos que busquen, que pidan y que llamen. Ante Dios somos mendigos; necesitamos de Él para las cosas del Reino».

Lacunza resaltó que el primer rasgo del discípulo es pedir, pedir y pedir...nunca hay que colgar los guantes, pero no basta sólo pedir; también hay que buscar. Las soluciones no llegan del cielo. No nos cansemos nunca de trabajar por el bien común, expresó José Luis Lacunza.

También dijo que los que viven como los tres monitos que no ven, no escuchan y no hablan son cristianos no son discípulos de Jesús.

