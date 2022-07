Las dudas de Juan Jované sobre el acuerdo

Para el economista Juan Jované, "no estamos frente a un buen acuerdo" sobre la canasta básica, el negociado entre el gobierno y los movimientos sociales.

El proceso que se ha desarrollado en las últimas semanas ha sido costoso para los huelguistas, para quienes se movilizaron y se esforzaron luchando en las calles, para quienes sufrieron los tranques, así como para los estudiantes que perdieron clases, sostuvo Jované.

Según Jované, los productos que se mantienen con el precio congelado son prácticamente los que el gobierno ya había definido, sobre los cuales, con toda razón, se criticó su valor nutritivo y calidad.

Otro importante grupo de productos pasan ahora a tener un margen de comercialización determinado, siendo estos principalmente productos importados, pero no se establece en el acuerdo cuál es ese margen de comercialización, ni cómo se justifica.

Jované señala que como son productos básicamente importados y los márgenes de comercialización son fijos, entonces es claro que las tendencias alcistas de los precios internacionales se reflejarán inmediatamente en el precio al consumidor.

Explica además que un tercer grupo de productos son los subsidiados. En este caso el gobierno comprará a los precios de mercado que están determinados por la plena libertad de mercado, para luego venderlos con un descuento del 25%.

En este renglón, el economista advierte el peligro que las compras gubernamentales estén dirigidas políticamente para asegurar sobrecostos en favor de determinados agentes económicos.

Otra duda de Jované es que no queda claro la manera en que se financia el subsidio. En un país en que los que tienen mayores niveles de ingreso prácticamente no pagan impuestos y donde el sector corporativo – empresarial practican sistemáticamente la evasión fiscal, los mismos solo tienen dos fuentes de financiamiento que no ayudan para nada a la población: la reducción de gastos públicos en servicios sociales básicos y el endeudamiento público.

El economista destaca además que nadie puede asegurar que el IMA tenga la suficiente capacidad de infraestructura y financiera como para abastecer completamente al mercado.

