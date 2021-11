Le caen a farmacias de Calidonia y Santa Ana

Panamá- Funcionarios de la dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, junto a personal de la división de delitos contra la propiedad intelectual de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) incautaron medicamentos en algunas farmacias que incurrían en malas prácticas. Estos operativos se desarrollaron en los corregimientos de Calidonia y Santa Ana.

La directora nacional de Farmacia y Drogas, Elvia Lau destacó “los operativos los realizamos de manera regular y constante, precisamente para bienestar de la salud de los panameños y en este momento se encontraron productos de dudosa procedencia, medicamentos sin registro sanitario como: Cytotec, cuya venta no está permitida en el país”.

La funcionaria también señaló que se encontraron farmacias que no tienen autorización para venta de sustancias controladas, vendiendo este tipo de medicamentos de manera ilegal, ya que no los reportan a la dirección, es que con este tipo de fármacos existe un protocolo que incluye llevar un registro de estos y su venta es exclusiva bajo receta, lo cual deben adjuntar a un informe trimestral.

“No sabemos la procedencia de estos productos decomisados, ya que las farmacias deben adquirirlos por medio de vales que le suministra la dirección para las agencias distribuidoras y no todas las farmacias son aptas para la venta de productos controlados”, dijo Lau.

Este llamado es a las farmacias y a las distribuidoras, deben verificar que el local está autorizado para la venta de este tipo de fármacos, ya que no dosificado de manera adecuada o al no tener registro sanitario, no sabemos ni su fecha ni su origen y puede provocar efectos adversos y hasta la muerte al consumidor, por eso insistimos.