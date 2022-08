Le llegó su Grammy a Roberto Delgado

Roberto Delgado y su Orquesta están muy felices y es que ya les llegó su Grammy (americano) número ocho.

El productor panameño recibió su gramófono esperado, que se ganó en la gala 2021 por Best Tropical Latin Album 2021 con Salsa Plus! junto a Rubén Blades.

Delgado compartió su gran noticia con una fotografía de su premio.

“Que gran sorpresa y alegría recibir hoy en casa nuestro Grammy #8 por Best Tropical Latin Album 2021 con Salsa Plus! junto a Rubén Blades. Gracias a The Academy of Recording Arts and Sciences por este reconocimiento”, expresó el artista en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que el año pasado Rubén Blades recibió el homenaje a Persona del Año, pero por parte de los Latin Grammy, una gala que fue esperada por muchos panameños.

