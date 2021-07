Leandro Avila a favor de descontarle a diputados que no van a la Asamblea

"El diputado que no vaya al pleno legislativo y que no pueda justificar su ausencia se le debe descontar", indicó el perredista Leandro Avila, al referirse a cambios al reglamento interno de Asamblea Nacional.

Sobre el tema de la planilla, Landro indicó que en este momento hay una especie de depresión en materia laboral, "que si tú le dices al Estado que comience a deshacerse de trabajadores públicos en este momento sería catastrófico".

También pidió que se midan a otros Órganos del Estado de la misma manera que se miden a laos diputados. "Miremos al Estado panameño y regulémoslo completo".

Leandro no dudó en poner como ejemplo la adquisición de vehículos, que en el caso de diputados, deben ser comprados con su dinero, no igual en el caso de los ministros de Estado.

Aseguró que "los ministros tiene dos y tres carros, adicional al salario, adicional tiene combustible, adicional al combustible y al carro tienen tarjetas de crédito para atender a quien tenga que atender.

El tema de las reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional no es algo nuevo, pero el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, lo trajo a la palestra pública tras mencionarlo en su discurso de toma de posesión el pasado 1 de julio.