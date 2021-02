Lenta reapertura comercial en Panamá

Un movimiento bastante lento fue lo que se registró en la reapertura de los centros comerciales ayer lunes 1 de febrero para las compras de género de forma presencial.

Nadkyi Duque, presidenta de la Asociación de Centros Comerciales, detalló que se dio la reapertura del 80% de los comercios y que con el cierre del mes de enero, se dejó de vender cerca de $400 millones.

Indicó que hay un 20% que no ha logrado abrir por varios factores desfavorables que hay en este momento que no ayudan en esa reactivación, “como por ejemplo, no vamos a tener una temporada escolar, no vamos a tener temporada de carnaval, ni tampoco el 14 de febrero que es el Día del Amor y la Amistad, que es una fecha importante de movimiento comercial, vamos a estar bajo cuarentena total, la capacidad del poder adquisitivo del consumidor está bastante golpeada... son muchos factores que están siendo desfavorable”, explico.

Duque pide a las autoridades del Gobierno que evalúen por lo menos levantar la restricción de movilidad de género que es otro factor desfavorable que según ella hay en este momento.

A juicio de Nadkyi Duque esta medida establecida no es para nada efectiva, “lo que busca es supuestamente descongestionar y lo que hace es el efecto contrario, día de mujeres es que hay aglomeraciones, porque no han contemplado que el 80% de las compras la realizan las mujeres, entonces las mujeres necesitan tener los 5 días mínimo de compras, porque ya tenemos cuarentena total los fines de semana”.

Duque manifestó que el inesperado cierre del mes de enero comenzó muy difícil, muy duro ya que todos los esfuerzos logrados en el último trimestre del año 2020 iba en un crecimiento gradual, no lo óptimo, pero si iba siendo positivo.

Detalló que el cierre del mes de enero les cambia la perspectiva de todos los planes que se tenían para el año 2021, afectando la reintegración del personal y la reactivación de los contratos.

Se reactivaron en los centros comerciales un 20% de 60 mil personas aproximadamente son entre 10 mil a 12 mil personas, es decir un 20% de la fuerza laboral que generan los centros comerciales.

Señaló que lo ideal por lo menos es sobrevivir, que se puedan generar algunas ventas que alcancen para mantener los gastos operativos, pero que todo va a depender del plan de reactivación y las medidas que el gobierno adopte para poder salir de esta crisis.

“Hemos sido enfático y reiterativo que para salir de esta crisis necesitamos tomar medidas no solo sanitarias sino también económicas, ahora nosotros tenemos que abordar con urgencia lo prioritario que es la salud, la economía y los temas sociales.”, reiteró la presidenta de la Asociación de Centros Comerciales de Panamá.