¿Letra muerta el Pacto Ético Electoral?

Los candidatos presidenciales firmaron en la tarde de ayer lunes, el Pacto Ético Electoral, sin embargo, no hay optimismo en que su contenido se cumpla al punto que lo llaman "letra muerta".

"Lo firmo porque es un deber con la patria y con los ciudadanos que me respaldaron con su firma, pero es un hecho que existen plataformas que están con candidatos y te enfrentan en forma personal", dijo la candidata Zulay Rodríguez.

La candidata por libre postulación espera que no haya campaña sucia, que no entren en su vida personal y que no inventen cosas que no ha hecho.

"En el caso de las mujeres nos inventan novios y muchas veces no nos dan el derecho a réplica", cuestionó Rodríguez.

Por su parte, José Raúl Mulino, candidato a vicepresidente por la nómina que encabeza Ricardo Martinelli, espera que se respete el pacto ético, sin embargo, reconoce que no existe mecanismo para controlar la campaña sucia.

Mulino considera que el anonimato que se esconde en las redes sociales es el mayor símbolo de cobardía. "Se insulta, denigra, achaca delitos y se esconde en ese anonimato cobarde sin ningun costo legal", dijo el candidato a vicepresidente, quien agregó que son los responsables de esas plataformas digitales los que deberían haber firmado el Pacto Ético Electoral.

El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá Wendehake, dijo que con la firma del pacto, debe existir el compromiso de mantener la integridad del proceso electoral, respetar la diversidad de opiniones y promover el debate político basado en ideas y propuestas, no en ataques personales.

"Queremos una contienda limpia sin golpes bajos sin desinformación, ataques a la autoridad y menos a la honra personal de los candidatos y sus familiares", dijo el magistrado.

Juncá dijo que a pocos días de que comience la campaña proselitista, esta norma establece el compromiso para atender las reglas del juego, en un ambiente democrático, participativo, equitativo, transparente y con respeto.

Los candidatos y partidos se comprometen a una campaña política basada en los principios y valores como la paz, la igualdad, tolerancia, respeto a la dignidad de la persona y a la vida familiar y privada de los candidatos a puestos de elección popular, precisa la medida.

Entre los aspirantes a la silla presidencial que respaldaron con su firma ese pacto estaban además Martín Torrijos, Rómulo Roux, Ricardo Lombana Melitón Arrocha y Zulay Rodríguez.

José Gabriel Carrizo y Ricardo Martinelli no acudieron al acto pero enviaron a sus compañeros de fórmula Camilo Alleyne y José Raúl Mulino, respectivamente.

Faltaron Maribel Gordón y Richard Morales, candidatos a presidente y vicepresidente por la libre postulación.

El fiscal general Dilio Arcia también suscribió el documento, mientras Julio Murray lo hizo a nombre del Comité Ecuménico de Panamá; Roberto Troncoso, por el Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales; y Dalia Moquera, en representación del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, entre otras autoridades.

Compromiso de los medios de comunicación

Los medios de comunicación social asumen el compromiso de crear un clima electoral ético, confiable, seguro y transparente en el que impere el más estricto respeto a la dignidad de las personas, a cubrir el proceso electoral de forma imparcial y evitar la publicación de noticias falsas. Deben aplicar estándares profesionales en la verificación de la información antes de su publicación, para evitar la lesión del derecho al honor de las personas.

Los medios deben respaldar el debate democrático mediante la difusión de ideas y programas de forma respetuosa y responsable, en un marco de tolerancia que favorezca la convivencia pacífica. Igualmente deben difundir las propuestas de los candidatos de los partidos y por libre postulación, de forma equitativa, como una contribución a la docencia ciudadana y a la emisión del voto informado. Y que se preserve el derecho a la intimidad, a la vida privada y familiar de todos los actores políticos, sociales y de la ciudadanía, según lo establece el Código Electoral.

Cuando los medios de comunicación social tengan dudas sobre una propaganda, deberán ponerla en conocimiento del Tribunal Electoral o de la Fiscalía General Electoral y respetar el periodo de veda en lo que a pautas de propaganda electoral previstos en el Código Electoral.

Con la firma de este documento, se exhorta al Gobierno a no utilizar, directa, indirectamente o de manera velada, los recursos estatales a favor de un candidato o de un partido, tal como lo consigna el Código Electoral y demás normativas que lo desarrollan.

