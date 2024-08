Levy: Me tocó y besó. Si tenía relaciones con él, tendría la beca

La exdiputada Katleen Levy reveló una inquietante experiencia personal que vivió a los 17 años, cuando acudió al Ifarhu para solicitar una beca o préstamo con el fin de continuar sus estudios universitarios.



Levy explicó en su cuenta de Instagram cómo el director de la institución la abordó y luego la agredió en su oficina. A pesar de que Levy no mencinó el nombre del funcionario en cuestión, sí dijo que era quien ocupaba el cargo en la admnistrtación del expresidnete Martín Torrijo,

Levy, con la intención de independizarse económicamente y no ser una carga para su abuelo, solicitó una beca en el Ifarhu a la temprana edad de 17 años. Sin embargo, lo que comenzó como un paso hacia la autonomía se convirtió en una experiencia traumática con el director del Ifarhu de aquel entonces.



Katleen narra que estando en las oficinas del Ifarhu esperando por los trámites, “el licenciado que pasó me vio y dice: ‘¡Pásenmela!’ Me hace pasar a su oficina y me dice: ‘¿Qué haces aquí?’ Yo, bueno, vengo a buscar una beca o un préstamo, veo si aplico para la universidad, quiero ver los requisitos. Y este tipo me comienza a tocar, a besar como un perro rabioso y yo no sabía qué hacer. Yo estaba como ‘esto no está pasando’. La cosa es que al final me besa, me toca y me dice: ‘dame tu número de teléfono, en la noche te voy a escribir para salir.’ Eso no dije nada. No me dieron ninguna beca y nunca le contesté a ese tipo.”

Me dijo que si tenía relaciones con él, tendría una beca

El silencio roto

La situación dejó a Levy paralizada y en silencio, sin revelar lo ocurrido hasta que, años más tarde, al asumir el cargo de diputada y formar parte de la comisión de Credenciales, se encontró nuevamente con el mismo individuo, quien estaba en proceso de ser nombrado en el Inadhe.



Este encuentro desencadenó un ataque de ansiedad en Levy, quien lloró y se opuso firmemente a su nombramiento, logrando que finalmente no se concretara.

Un llamado a la reflexión

Este testimonio también plantea una pregunta inquietante: ¿Cuántas más habrán sufrido en silencio situaciones similares?