Linda Bran busca a Carmen Boyd en la sede de Cambio Democrático

La periodista Linda Bran se presentó ayer a la sede del partido Cambio Democrático (CD), en busca de la periodista de ese colectivo Carmen Boyd, para que la deje de fastidiar y la respete.

"Fui a la sede del CD a buscar a la señora Carmen Boyd, que me ataca por redes sociales. Me dijo la recepcionista que no estaba y luego ella llamó para aclararme que no trabajaba en el CD. Los problemas no se resuelven por redes ni teléfono. ¿Dónde esta?", expresó Bran, quien le exigió que la deje de mencionar en redes sociales.

Publicidad

Tras las explicaciones de Linda Bran sobre un tema laboral que se venía dando en Nex TV, la periodista Carmen Boyd empezó a cuestionar a la comunicadora del medio televisivo.

Contenido Premium: 0