Llegan 100 mil dosis mÃ¡s de la vacuna de Pfizer

Panamá recibió 100,612 nuevas dosis de la vacuna contra la COVID-19 de la casa farmacéutica Ptizer, mediante el mecanismo de Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

​Este nuevo embarque de vacunas suma un total de 967,582 dosis en tan solo una semana, las cuales serán utilizadas para reforzar la Estrategia Continua de Vacunación

El proceso de vacunación con la modalidad de técnica de barrido (búsqueda) a partir de los 16 años comenzó este miércoles en cerca de una docena de sectores de la capital, así como en la provincia central de Veraguas, en una jornada que durará hasta el próximo domingo.

Esta iniciativa se ha visto reforzada por la llegada, en las últimas horas, de centenares de miles de dosis de vacuna. Desde el pasado 20 de enero, cuando llegó el primer lote y comenzó el plan nacional de inmunización, Panamá ha administrado 1.911.404 porciones.

Panamá recibió este miércoles las 503.100 dosis de Pfizer donadas por EE.UU., que se suman a las 363.870 entregadas por esta farmacéutica estadounidense como parte de un acuerdo bilateral.

El país ha recibido en total 2.906.230 dosis de los preparados de Pfizer (2.387.830) y 518.400 de AstraZeneca, de momento los únicos proveedores de Panamá, según las cifras reportadas por el Minsa desde el pasado 20 de enero, cuando llegó el primer cargamento.