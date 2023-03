Llegó la época de avistamiento del quetzal

En el Parque Internacional La Amistad (PILA), lado Pacífico, en el distrito de Tierras Altas y Renacimiento, los guardaparques han iniciado a reportar la presencia, con mayor frecuencia, del sigiloso quetzal (Pharomacrus mocinno) una de las aves más buscadas por los observadores de aves.

Ya sea en Jurutungo o en Las Nubes, es fácil encontrarlo en este tiempo camuflajeado entre las ramas del dosel del bosque o en algún tronco de árbol seco o cubierto de musgos o lianas.

Delvis Mojica, jefe del PILA, explica que en este tiempo, el PILA recibe la visita de los observadores profesionales o empíricos que buscan con su cámara una instantánea o bien con los binoculares, contemplar la belleza de esta ave. Agrega que el contacto con la naturaleza es una de las bondades del sitio que tiene como meta incentivar y fortalecer el turismo sostenible.

Según la literatura, esta ave es usualmente tímida. El macho es inconfundible con largas plumas color esmeralda que flotan tras de él al volar o son movidas por el viento al perchar. En la hembra note el tamaño grande, cabeza grisácea, pico gris y una serie de plumas muy reducidas con un patrón a los lados del pecho”



Para estas jornadas de avistamiento se recomienda:

No molestar a las aves ni exponerlas a algún tipo de peligro.

Evitar el uso de iluminación, flashes o grabaciones de cantos de aves para atraer su atención

Informar a los guardaparques que se estará realizando jornadas de avistamiento.

imitar la actividad fotográfica, no excederse de tiempo y hacerlo en silencio.

Minimiza el rastro de tu presencia no dejando basura a tu paso ni alterando el entorno.

Está área protegida tiene una extensión aproximada de 207 mil hectáreas, lo que lo hace una de las unidades de manejo más grande del Sistema de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Centroamérica.

