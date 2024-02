Lo acribillan en Sabanitas

El cuerpo de Keriam Alexander Smith Grenald -de 22 años de edad- fue encontrado la madrugada de ayer dentro de la casa 95, en la segunda entrada de la comunidad de Nuevo México, en Sabanitas, Colón. Lo acribillaron.

Cerca de las 3:00 a.m., en el área conocida como El Pantanal, se da a conocer que dentro de la residencia estaba Smith tirado en el piso. Los paramédicos del 911 llegaron a las 3:33 a.m. para atender a la víctima, pero a las 3:38 a.m. se constató que había muerto.

Nadie escuchó detonaciones ni vio a sospechosos, pero la policía cree que más de un sicario entró a su casa para acabarlo.

