Lombana quiere utilizar a Martinelli para subir la loma

El exmandatario Ricardo Martinelli y la exprimera dama, Marta Linares de Martinelli, coincidieron que como Ricardo Lombana, no sube la loma como candidato presidencial, ahora se inventa un supuesto pacto de Realizando Metas y el PRD para que José Raúl Mulino gane las elecciones.

"Quien más sufrió con el actual gobierno es el pueblo. Después mi familia y yo que fui injustamente condenado a pesar de ser inocente. Se metieron con las cuentas de 99 para hacerme daño a mí", escribió Martinelli.

Martinelli dijo que cuando usas tu campaña para atacar tanto, es porque no tienes nada bueno para mostrar. No me usen para intentar subir la loma...nosotros tenemos un solo pacto pacto: con el pueblo que recibirá chen chen, así de simple. Sin agredir, ni hacer falsas promesas. Juntos con Mulino, añadió.

En tanto, Marta Linares de Martinelli expresó que le produce tristeza que políticos que no suben la loma digan mentiras. No recuerdan que el PRD tiene a Martinelli asilado en una embajada, que el PRD nos incautó $21 millones de las empresas de impuestos que hemos pagado...yo diría que si hay candidatos que están en conjunto con el PRD, son los que metieron la demanda de inconstitucionalidad contra Mulino.

Por su parte, el candidato presidencial José Raúl Mulino expresó que no le quitan el sueño los comentarios de los "ponys electorales" y que su único pacto es con el pueblo, porque Panamá está harto de estos tipos tradicionales que llevan 10 años peleando y tienen a la nación postrada por las peleas de estos inútiles.

