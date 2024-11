Los $75 mil millones que debe financiar CSS para pagar jubilaciones

El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon explicó que el meollo de las reformas al sistema de pensiones, es financiar un déficit de $75 mil millones que tendría el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) a lo largo del tiempo.

De dónde se sacará esa astronómica suma de la creación de un Fondo Único Solidario que sería alimentando con las cuotas obrero-patronal de los asalariados, las cuotas de las partidas de XIII Mes, las reservas de los subsistemas Exclusivo de Beneficio Definido y del Mixto de Pensiones, el incremento del 3% en la cuota que paga la patronal, aportes del Estado por $1,184 millones y lo que representa en dinero el aumento de tres años en la edad de jubilaciones. ¡Es como la amortización de letras...no es cualquier cosa!, alegó Mon.

Mon dijo que los $1,184 millones del Estado incluyen $966 millones como aporte adicional; $60 millones al programa de $120 a los 65 que se elevará a $144 y $158 millones que sería el desembolso adicional por el 3% que como patrono debe pagar por los asalariados del sector público y de las inversiones.

El funcionario estimó además en $500 millones los aportes que representan para los empleadores el incrementar en 70.6% las cuotas del IVM que pasarían de 4.25% a 7.25%.

Dino Mon no cuantificó en cifras lo que representaría tres años adicionales en la edad de jubilación para quedar —dentro de 7 años— en 60 para las mujeres y 65 para los hombres.

Igualmente, se advirtió que, a partir del 2025, los pensionados -de no hacer nada- solo podrán cobrar el 87% de sus pensiones; en el 2026 sería el 79%; en el 2027 el 54%; en el 2028 el 51%; en el 2029 el 48% y en el 2030 el 41%.

Estamos en noviembre y nadie ha dicho nada que a partir de enero o te recortan 13% de tus pensiones o te pagan el 100%, pero solo hasta agosto. ¿Quién le dice esa noticia a los jubilados ... Yo no sé los digo... mejor que me boten o me fusilen... yo no digo eso... sería un desasosiego terrible... no puede pensar que no le llegue su pensión a mi tía Chichita, exclamó Mon ante un grupo de diputados.

El director de la CSS dijo que el pasar las reservas del sistema mixto al solidario y unir los dos sistemas, solo daría oxígeno hasta el 2031, pero entraríamos nuevamente en rojo... se acabó todo... no habría pensiones ni para los viejos, ni para los nuevos cotizantes y el déficit sería el equivalente al 10% del PIB.

Los resultados operativos del sistema solidario registra un déficit de $966 millones este año; de $1,142 millones en el 2025; de $1,334 millones en el 2026; de $1,415 millones en el 2027; de $1,565 millones en el 2028; de $1,721 millones en el 2029 y $2,148 millones en el 2030.

Los egresos del IVM del programa solidario es de $2,370 millones en el 2024; $2,548 millones en el 2025; $2,729 millones en el 2026; $2,787 millones en el 2027; $2,908 millones en el 2028; $3,022 millones en el 2029 y $3,404 millones en el 2030.

El funcionario detalló que el artículo fundamental del proyecto de 210 artículos es el 125 que reforma el 170 de la ley actual de la CSS. Allí detalla cómo será el proceso de pensiones.

Dino Mon también advirtió que desde hace 5 años, el programa de Maternidad y Enfermedad está perdiendo plata. El resultado operativo de 2022 (fue -$210 millones), en el 2023 (-$149 millones), 2024 (-$480 millones), 2025 (-$266 millones), 2026 (-$377 millones), 2027 (-$377 millones), 2028 (-$388 millones), 2029 (-$393 millones) y 2030 serán de menos $387 millones. La reservas se agotan en 2029 con $86 millones en rojo y en el 2030 sube a $448 millones.

Además, destacó que la Ciudad de la Salud requiere de $150 millones anuales para su operación.

Sobre las pensiones explicó que habrá una “básica universal” de $144 mensuales que reemplaza los $120 a los 65; otra de contribuyentes que sería de $265 y los demás recibirán una pensión equivalente a su ahorro pensional, cuyo monto puede aumentar con aportes adicionales que se haría en una cuenta de ahorro voluntario.

El máximo jefe de la seguridad social reconoció que los cotizantes en el futuro podrán optar por una jubilación a los plazos actuales, pero su pensión será conforme a los aportes que hiciera.

El director de la CSS dijo que la propuesta es un modelo único sostenible y no debería tener problemas salvo una debacle económica o una pandemia.

