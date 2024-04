¡Los monopolios impiden despegar el turismo!

En el debate presidencial sobre el turismo, la candidata Zulay Rodríguez propuso acabar con los monopolios y tarifas aéreas caras para facilitar la llegada de turistas a Panamá.

Me voy a meter en problemas, pero el turismo es afectado por el monopolio aéreo con una sola aerolíneas, con pasajes altísimos y sin competencia que cuando viene otra compañía de bajo costo, la quiebran, dijo Rodríguez. Aquí pasan 2 millones de pasajeros en tránsito que usan el aeropuerto y no pagan un real, añadió.

Zulay sostuvo que cuatro operadores de turismo se llevan $1,800 millones y se otorgan $239 millones en incentivos turísticos a familias ricas.

"El interior no está desarrollado. Tenemos que hacer proyectos de infraestructura para darle facilidades y atractivos, no solo a locales, sino también a los turistas. San Miguelito, que sea la próxima Comuna 13, necesita su teleférico, hay que hacer la extensión de la Línea 2 hasta Chepo, el ferri entre Panamá y Colombia, y construcción de un tren a Chiriquí, son parte de los proyectos que ayudarían a conectar los destinos que tiene el país, sugirió la candidata.

Por su parte, el perredista José Gabriel Carrizo expresó que el Cónsul que no promueva a Panamá será despedido y vamos a destinar un fondo de $100 millones en la Caja de Ahorros para incentivar con intereses preferenciales para que puedan acceder pequeños y microempresarios en materia turística y puedan generar esos empleos".

Carrizo volvió con su propuesta de tres días libres a la semana, jornadas laborales de cuatro días que le permitirá a la gente ir al interior a distraerse, a dinamizar la economía con un turismo local, que pueda permitir que podemos disfrutar de nuestra campiña. Además reiteró que aunque se mueran de risas, Panamá es más seguro que Francia.

También planteó un Corredor Norte y Sur en Chiriquí, Santiago, Penonomé para incentivar el turismo.

En tanto, Melitón Arrocha expresó que la crisis de irregulares que se viene suscitando a través de Darién hay una sola forma de combatirla y es priorizando el presupuesto general del Estado en favor de los panameños y no ayudando a mover una migración irregular que está descontrolada. "En mi gobierno una de las principales medidas a favor del turismo es que no se van a cerrar las calles. No voy a permitir que nadie anárquicamente separe al país", advirtió.

El espacio aéreo es la principal manera de mover pasajeros y turistas de forma moderna. Proponemos rediseñar el espacio aéreo, agregó Arrocha.

Para la candidata Maribel Gordón lo primero es que tenemos que superar el estado delincuencial que afecta la imagen del país y al sector turismo. También alegó que aquí se olvidaron del derecho que tenemos los panameños y las panameñas a la realización de la actividad turística, cuando hacemos aeropuertos quitamos la ruta del viaje que es lo que promueve empleos y al micro y pequeño promotor turístico”...hay que promover el turismo ecológico”.

Mientras que Ricardo Lombana alegó que convertirá a Panamá en una potencia turística. Nos hemos comunicado con las autoridades de Costa Rica y República Dominicana para que nos brinden la cooperación bilateral desde el 5 de mayo en la noche, para estar listo el 1 de julio, añadió.

En su oportunidad, Rómulo Roux propuso conformar una comisión de alto nivel para trabajar con el sector privado, el sector público y lograr una reforma, modernización y adecuación del sistema jurídico e institucional de todas las instituciones que tienen que ver con el sector turismo”.

Además dijo que elevaría a 5 millones el número de turistas a 5 millones, apostando a los cruceros, a centros de convenciones, al turismo comunitario, al agroturismo, al turismo gastronómico. Le vamos a dar a Promtur hasta B/.100 millones escalando el monto anual y su uso será sin control previo y vamos a establecer una serie de puertos y muelles de cabotaje a nivel nacional para que podamos tener las instalaciones necesarias para desarrollar el turismo en estas áreas insulares, en áreas de costa”,

Para Martín Torrijos, no se puede ser que tengamos puestos de migración cerrados cuando llegan los turistas y se tenga que hacer filas. Tenemos que crear conciencia dentro de todas las instituciones". Da pena cómo tenemos que llenar papeles cuando estamos llegando al país", manifestó el candidato, quien propone implementar un sistema tecnológico para facilitar el proceso de acceso.

A través del turismo vamos a generar no solo crecimiento sino empleos en este país, sobre todo ahora que la mina no va… 15 millones de pasajeros pasan por el aeropuerto, sin embargo, 2.5 millones se quedan en el país, ahí hay un potencial importante que debemos aprovechar, sostuvo Torrijos.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio