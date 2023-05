Lotto y Pega 3 en julio. Billeteros emp... con lotería electrónica

La Lotería Nacional de Beneficencia en Panamá anunció que la lotería electrónica estará en operación en el segundo semestre de este año.

El presidente de la Junta Directiva de la institución, Publio De Gracia, indicó que los nuevos juegos electrónicos comenzarán entre los meses de julio y agosto, y que los billeteros recibirán máquinas inalámbricas especiales para la venta de las nuevas apuestas, Lotto y Pega 3, que se jugarán los martes y sábado.

De Gracia también aclaró que la Lotería no se ha tercerizado y que los juegos, como la denominada Loto, que se estarán implementando pertenecen a la institución y no a ninguna empresa. Además, el alto funcionario destacó que esta implementación no afectará los sorteos miercolito y el dominical.

Ante las preocupaciones de los billeteros, De Gracia hizo un llamado a la tranquilidad y señaló que los billeteros serán los principales beneficiados, ya que podrán tener más ganancias, por encima del 12% de las ganancias de los productos que se vendan con relación a los nuevos juegos.

La empresa a cargo primero pondrá en marcha la divulgación para que los consumidores puedan conocer de qué tratan las novedosas ofertas.

