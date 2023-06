Lucha universitaria entró en la quinta semana de protesta

Panamá- Por quinta semana consecutiva, estudiantes de la Universidad Nacional de Panamá (UNP), agremiados en la Asociación Universitaria Reforma Estudiantil (AURE), salieron a protestar en la vía Transístmica, frente al campus central.

Esta "jornada de lucha", como la han denominado los miembros de AURE, sigue teniendo como objetivo alzar su voz en contra de la minería, el alto costo de la canasta básica de alimentos y medicamentos, entre otros.

Publicidad

Los universitarios, también se manifiestan en contra de la represión policial a la que son sometidos cada vez que a las calles a defender sus ideales.

Algunos, portando pancartas y otros con megáfono en mano, explican las razones por las cuales están en contra de la minería a cielo abierto, pues según sustentan, las empresas "están utilizando el corredor biológico y destruyendo la biodiversidad del país", ya que para hacer minería a cielo abierto se requiere de "áreas desérticas" y de "gran cantidad de agua" para funcionar, misma que no abundan en la región de "Tonosí y Macaracas" en Los Santos.

La protesta, que inició de forma pacífica, como en casi todas las ocasiones anteriores, se transformó en un enfrentamiento entre los universitarios y unidades de control de multitudes de la Policía Nacional, quienes inundaron los predios del campus central con gases lacrimógenes para reprimir a los estudiantes que bloqueaban el paso vehicular por la vía Transístmica desde el mediodía de este jueves, 15 de junio.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ