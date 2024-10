Lucy Molinar: 'Nosotros no vamos a ser un obstáculo'

Tras la aprehensión de siete docentes, exdocentes y particulares por supuestos negociados para nombramientos de docentes en el Ministerio de Educación, la ministra Lucy Molinar dijo que "esto era un secreto a voces".

Molinar dijo que no serán un obstáculo para las investigaciones y que tras las aprehensiones de hoy, han recibido varias llamadas de docentes que desean respaldar las acusaciones e interponer denuncias "porque han sido víctimas de los mismo".

"Por eso en el 2012 creamos el programa de vacantes en línea, Provel, que era una forma transparente de nombrar y que el sistema podía ver cuáles eran las vacantes y la gente podía elegir... Cuando me fui, dijeron ahora vamos por Provel y se eliminó y volvimos a esa discrecionalidad que nos tiene hablando hoy aquí, gente que ha tenido que pagar para que lo nombren", sentenció Molinar

Por otro lado, reiteró que en estos momentos como equipo no les gusta (el hecho), pues llevan tres meses trabajando en nuevos proyectos e iniciativas.

"Porque estamos intentando sacar adelante muchas cosas, estamos tratando de que la gente vuelva a creer... Esto nos crea un ruido que no queremos y ni necesitamos, pero no podemos volvernos ciegos a la realidad".

En tanto, destacó que la información que maneja es la misma que todos conocen "El Ministerio Público ha hecho una investigación que habla de cifras y personas, nombres y datos...", dijo.

Destacó que Meduca no puede hacer nada porque "no nos toca, pero eso no nos hace desconocer que es una realidad en el sistema educativo, es un secreto a voces y esto hay que arreglarlo también".

Molinar cree este grupo de sospechosos no actuó solo a la hora de los nombramientos de los docentes.

Por último, comentó que "yo no puedo anticipar el futuro, nosotros no nos vamos a meter, el Ministerio público determinará qué es lo que hay que hacer, nosotros haremos lo que la ley diga... Nosotros no vamos a ser un obstáculo para lo que tengan que hacer".

