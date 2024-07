Lucy Molinar sobre citación a la Asamblea: 'Ahí voy a estar'

La Ministra de Educación, Lucy Molinar, señaló que está a la espera de la invitación para comparecer y para explicar la situación de la educación en las comarcas y otros temas importantes del sector educativo en la Asamblea Nacional.

"Ahí voy a estar, no me ha llegado la invitación, pero me enteré que me citaron y por supuesto voy a ir", sentenció la jefa de la cartera educativa.

Las declaraciones de Molinar se dieron hoy durante el foro "Futuro de la Educación", que sostuvo con secretarios generales de las asociaciones de educadores, universidades oficiales y particulares y representantes del sector empresarial, donde se trató el tema de la educación en la comarca, los retos a futuros, las deficiencias del sistema y los cambios que se deben dar desde el nivel secundario hasta universitario.

"Queremos pedirle un poquito de paciencia. Vamos a estructurar el modelo educativo del país para construir para el futuro, no para satisfacer cosas coyunturales", dijo la ministra.

En tanto, expresó que el sistema debe cambiar así como el mundo ha cambiado, por lo que se pretende implementar una plataforma que le va a servir a todos los panameños a seguir adelante "Tenemos que actualizarnos, el mundo ha cambiado y cambia rápido que tenemos que ponernos al día".

Sobre la reunión dijo: "Hemos hablado de las cosas que no tenemos para comenzar a trabajar para tenerlas, lo que queremos es empezar un camino de trabajo que nos permita construir ese sistema educativo, que responde a los tiempos, que responde a la necesidad del país, pero que responda a la necesidad de darle a cada estudiante la herramienta que le permita salir adelante, para nosotros es lo más importantes".

Su objetivo no es ser calificada

Molinar manifestó que su objetivo no es ser calificada, lo importante es tener un sistema a la altura de lo que se necesite.

"Mi objetivo no es la prueba Pisa, nosotros vamos a trabajar para que el sistema educativo esté a la altura de lo que necesite nuestra juventud... En Todo, en tecnología, en las mal llamadas habilidades blandas", expresó.

Cabe destacar que está reunión, según la ministra, abrió el compás para futuros congresos por especialidad y para revisar todo lo que se está haciendo "espero contar con todo el sector privado, todas las universidades; de ese ejercicio podría salir ese dibujo de hacia dónde debemos ir".

Además, comentó que hay desfase de lo que necesita el mercado laboral y lo que hace en la realidad educativa.

"El 48 % de los estudiantes están en ciencias y las tres posibilidades del mercado laborales son comercio, agricultura y construcción... Hay un desfase de la realidad nuestra (Meduca) y en las universidad, frente a lo que se está planteándose en la vida real, estamos hablando de conocimiento, tecnología, hablando de inteligencia artificial, hay una urgencia por mejorar el sistema educativo.".

Reunión con gremios de las escuelas particulares

Sobre la reunión con gremios de las escuelas particulares, sostenida el 30 de julio, dijo: "El país debe entener una cosa, cada uno atrincherado en su esquina no produce nada. Creo tienen más cosas que se pueden sentarse a construir que las cosas que lo dividen. Hay leyes y un fallo de la Corte que tiene que cumplirse".

Reiteró que es muy importante llegar a una fórmula de convivencia y priorizar el derecho a la educación del estudiante.

"Tampoco puede ser que el papá llegué y le diga al director 'la ley dice que no me puedes sacar a mi hijo, así que no te pago más, y lo tienes que cargar, eso no puede ser... Vamos a apoyar que todo el mundo cumpla con su deber, respetando el derecho a la educación de los niños, la escuela de enseñar y los padres de pagar", sentenció.

