Magistrados Valdés y Guerra defienden candidatura de Mulino

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE): Luis Guerra y Eduardo Valdés Escoffery defendieron la constitucionalidad de la candidatura presidencial del opositor José Raúl Mulino.

Guerra destacó que de ganar Mulino las elecciones, el fallo que demandó la inconstitucionalidad del acuerdo que habilitó su candidatura, no es retroactivo y queda como jurisprudencia hacia el futuro lo que decida la Corte Suprema de Justicia.

Luis Guerra resaltó además que por encima de cualquier Corte y de cualquier Tribunal Electoral, rige el artículo 2 de la Constitución: el poder público emana de pueblo que es el gran soberano y nadie en este país puede desconocer la voluntad popular manifestada en las urnas.

Debe quedar claro que el TE actuó en derecho y no a manera de caprichos...lo que hicimos es porque la ley lo dice fue una situación que operaba de pleno Derecho. No había que consultar nada a ningún partido de que si Mulino subía o no.

En tanto, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, dijo que se siente seguro y confiado jurídicamente que se limitaron a interpretar el artículo 362 del Código Electoral, que es facultad privativa del TE, se aplicó exactamente el escenario del Código y normas reglamentarias... se subió al que le correspondía y eso es todo lo que se ha hecho en estricto cumplimiento de la ley.

Piden a la Corte declarar sustracción de materia

Mientras, dos expresidentes del Colegio de Abogados, un exdefensor del Pueblo y un catedrático y luchador civilista acudieron ayer a la Corte Suprema de Justicia para solicitar que al momento de resolver sobre la candidatura de José Raúl Mulino, se declare la sustracción de materia y se archive la demanda de inconstitucionalidad.

La solicitud “urgente” fue presentada por Juan Carlos Araúz, José Alberto Alvarez, Italo Antinori y Miguel Antonio Bernal.

“Es una solicitud especial y urgente dirigida al magistrado ponente (Olmedo Arrocha), donde le planteamos dos aspectos modulares, el primero es que el artículo 2573 del Código Judicial que establece que las decisiones de la Corte no tienen efecto retroactivo y que además ya existe sustracción de materia, porque ya se inició el 23 de abril la votación adelantada.

“Este es un acto en defensa de la Constitución, es meramente académico.”, aclaró José Alberto Álvarez.

