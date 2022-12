Mantenimiento de Cinta Norteña en riesgo por falta de fondos

Panamá- Eric Arauz, Director Ejecutivo del Patronato de la Cinta Norteña, denunció este martes que ya no cuentan con suficientes fondos, lo que pone en riesgo que le puedan seguir dando mantenimiento a esta millonaria obra.

Arauz señaló directamente a la diputada Alina González y al alcalde capitalino, José Luis Fábrega, como los principales culpables de la grave situación económica que enfrenta el patronato, ya que, según alegó, desde el año 2018 no reciben fondos.

Acusó a la diputada González, de hacer las gestiones en el año 2019 con las 9 entidades que forman parte del Patronato, para que no realizaran los desembolsos correspondientes para cubrir el presupuesto anual, que es de 6 millones de dólares.

Detalló que las entidades vinculadas al proyecto, deben incluir anualmente en sus prepuestos, los fondos que serán destinados para la obra, para que estos sean aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo cual, según recalcó, no se ha hecho.



En cuanto al alcalde capitalino, Arauz sustentó que la entidad que él representa también debe incluir fondos para la Cinta Norteña en el presupuesto del Consejo Municipal y tampoco se ha hecho.

Explicó el Patronato ha tratado de obtener fondos mediante la autogestión, pero que después de la pandemia ocasionada por el Covid-19 ha sido muy complicado tratar de que la empresa privada apoye el proyecto.

Por su parte, el asesor legal de la Cinta Norteña, Vicente Archibold, explicó que la Ley 1 del 7 de enero 2016, establece que las entidades que forman parte del Patronato están obligadas a hacer los aportes a través de partidas incluidas en sus presupuestos.

Archibold, señaló directamente al presidente de la República, Laurentino Cortizo, de ser uno de los culpables de que las entidades que conforman el Patronato: Alcaldía de Panamá, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Cultura, Pandeportes, Mi Ambiente, la Junta Comunal del corregimiento Ernesto Córdoba Campos, entre otras, no están dando sus aportes.

El letrado sustentó que desde un principio el mandatario envió un mensaje a sus ministros y a las entidades que conforman el Patronato para que no aportaran "ni un solo centavo" para la obra, porque en un principio ellos pensaban que la junta directiva del patronato era nombrada, como quien designa a cualquier funcionario público, pero este proceso se realiza por elección.

Alegó que cuando llegó la diputada Alina González, se quiso tomarse la junta directiva del Patronato, no lo pudo hacer, porque este "no es un botín político", por lo que "el presidente decidió no dar ni un solo centavo", para los gastos que debían hacerse en la obra, entre ellos el mantenimiento.

