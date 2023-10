Mar de gente protesta frente a la Presidencia (Videos)

Panamá- El llamado hecho el pasado martes por Alianza Pueblo Unido, encabezada por Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), a marchar hacia la Presidencia de la República, fue apoyada este jueves por diferentes gremios.

Parte de esta multitudinaria marcha, compuesta principalmente por miembros de sindicatos, partió de la avenida Perú, próximo al parque Belisario Porras, en la Calidonia, mientras que otro grupo, entre los que destacaron gremios docentes y de la sociedad civil, hicieron lo propio desde la Vía España, frente a la Iglesia del Carmen.

Ambos grupos se unieron en uno a la altura de la Iglesia Don Bosco, en Calidonia y continuaron avanzando hacia la Plaza 5 de Mayo, que desde el inicio de las protestas se ha consagrado como el bastión de la lucha contra el contrato minero debido a su proximidad a la sede de la Asamblea Nacional de Diputados.

Mientras avanzaban, los manifestantes coreaban consignas, ondeaban en sus manos banderas de Panamá, banderines sindicales y pancartas con mensajes alusivos al tema de lucha.

El aguacero que se dejó caer la tarde de este jueves no fue motivo para que los protestantes abandonaran sus filas y continuaran avanzando por Avenida B, desde la 5 de Mayo hacia la Presidencia.

Con Saúl Méndez, dirigente del Suntracs, a la cabeza, la manifestación pacífica llegó a la Plaza de la Independencia en Catedral, proximo a la Presidencia al grito de "Somos patriotas, no vende patria", "Esta patria no se vende, esta patria se respeta", "Abajo el contrato minero, abajo", "Porque sin lucha no hay victoria", entre otros.

Sonando sartenes y pailas, y bailando al ritmo de la murga, los manifestantes no pudieron ni acercarse a la puerta de la Presidencia, ya que un contingente de unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI), se mantenía apostado en la vía de acceso, detrás de un portón de hierro, frente al cual habían colocado vayas de las utilizadas durante la Jornada Mundial de la Juventud en 2019, para mantenerlos alejados.

Otro grupos de manifestantes que caminaron desde la Cinta Costera y Panamá Oeste, pasando por el Puente de las Americas, hasta la Presidencia, casi al caer de la noche, también se unieron a la protesta pacifica contra el contrato minero que ya es ley de la República y que ha sido catalogado como inconstitucional por diferentes juristas.

