Marcha dominical contra proyecto minero

Una marcha en rechazo al contrato entre el Estado y Minera Panamá realizó ayer un grupo de miembros de la sociedad civil desde los predios de la iglesia del Carmen con dirección hacia la Asamblea Nacional.

En tanto, la Asamblea Nacional anunció que no transmitirá en vivo el debate sobre la ley minera que se efectuará en Colón y Coclé, esta semana por falta de equipos tecnológicos.

“Lamentablemente no podremos transmitir en vivo por la Televisión Parlamentaria o plataformas digitales, ya que carecemos de los equipos tecnológicos necesarios para emitir una señal desde estas comunidades”, informó la dirección de comunicaciones de la Asamblea.

El primer debate al proyecto de ley 1043, continuará hoy en la comunidad Miguel de la Borda, en el distrito de Donoso, provincia de Colón, a partir de las 10:00 a.m. La actividad seguirá el miércoles, 6 de septiembre, en la comunidad de Coclesito, en el distrito de Omar Torrijos, Colón, desde las 10:30 a.m.; y el jueves, 7 de septiembre, en la comunidad de Sabaneta, distrito de La Pintada, provincia de Coclé, a las 10:30 a.m.

