Mariachis y Tríos piden que los dejen llevar serenata el Día de las Madres

Un permiso por seis horas para tocar el Día de las Madres, están solicitando al Ministerio de Salud (Minsa), unas 12 agrupaciones de Mariachis y Tríos de Panamá.

A través de una serenata, los dueños y presidentes de estas agrupaciones le solicitaron al doctor Israel Cedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, en la sede de la entidad, ubicada en Cárdenas, que los dejen tocar en tan importante fecha.

Según dijo Ricardo Acosta, representante de una de las agrupaciones a TVN noticias, ellos están solicitando ser tomados en cuenta, "ya que son músicos profesionales y vivimos de la música".

Destacó que "al coartarnos el derecho de no hacer serenatas en la madrugada, la verdad es que a nosotros nos afecta el bolsillo", ya que no podemos "pagar nuestros impuestos" ni otras deudas adquiridas, situación que vienen enfrentando desde hace ocho meses cuando inició la pandemia por el COVID-19 en Panamá, ya que no han podido trabajar ni llevar el sustento a sus familias.

Para Acosta "reunir un Trío o un Mariachi para que toque vía Zoom es algo ilógico", ya que para ellos utilizar la tecnológía para dar una serenata "no es lo mismo que en persona".

El artista aprovechó para resaltar que durante una serenata los miembros de las agrupaciones permanecen a más de cinco metros de distancia de las casas, ya que "nunca entramos a las viviendas, se toca desde la calle, desde un estacionamiento o debajo de una ventana y realmente no se afecta a ninguna persona".

Actualmente los Maricahis y los Tríos están preparados para cumplir todos los requisitos y las medidas de bioseguridad, por lo cual también están solicitándole una reunión al ministro de Cultura, Carlos Aguilar, para que los tomen en cuenta, ya que hasta ahora no lo han hecho.