Marta: Candidatos hablan bonito, pero no tienen experiencia

La candidata a vicepresidenta por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, Marta Linares de Martinelli, habló sobre los proyectos que tiene para cambiar Panamá.

Para la ex primera dama, hay muchos candidatos a presidente que hablan muy bonito, pero no tienen la experiencia, no son empresarios y tampoco han creado empleos.

Linares expresó que esa es la diferencia con Ricardo Martinelli que es empresario, ya fue presidente y lo que prometió cumplió.

Según la candidata a vicepresidenta, durante su gobierno, Martinelli estaba detrás de sus ministros para avanzar en los proyectos, y el que no servía se iba.

“En cambio en este gobierno yo veo que tenemos los mismos ministros, estamos terminando con el ministro Rafael Sabonge, que no ha hecho nada, tenemos todas las calles desbaratadas y ahí está el señor desde que inició hasta que finaliza”, expresó.

Durante su gobierno, Linares quisiera enfocarse en la trata de niños, ya que es un problema que se vive actualmente y aunque hay fundaciones y organizaciones que ya trabajan en eso, considera que el gobierno debe trabajar de la mano con ellos.



En cuanto al Instituto Oncológico Nacional, la candidata explicó que la construcción del nuevo hospital ya estaba programado y adjudicado e iba estar en la Ciudad Hospitalaria, no obstante el expresidente Juan Carlos Varela tumbó el proyecto.

Manifestó que se deben retomar las obras que no se terminaron y crear nuevos proyectos que muevan la economía para generar empleos.

Sobre su doble nacionalidad, Linares aclaró que su papá es panameño nacido en el exterior, él nació en Inglaterra porque en ese tiempo su abuelo era cónsul, y por consiguiente, desde que ella nació heredó la nacionalidad inglesa.

“No he renunciado, no la he comprado, la adquiero por sangre y mi ciudadanía es solo panameña”, enfatizó.

