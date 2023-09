Martín: Proceso de expulsión del PRD no lo acallará

El candidato presidencial del Partido Popular (PP), Martín Torrijos Espino, dijo que resiente el proceso de expulsión del Partido Revolucionario Democrático (PRD), sin embargo, advirtió que no logrará intimidarlo frente a los desmanes que comete la cúpula del colectivo político.

“No me callan, no me intimidan, no intimidan a la membresía del partido que han venido destituyendo, porque no piensan igual que ellos, porque tienen valores distintos a los que ellos practican. Hagan lo que quieran, esto es irreversible, la debacle del PRD y adónde nos han llevado quienes dirigen el partido es realmente irrecuperable”, dijo el hijo del fundador del partido, el general Omar Torrijos Herrera.



El otrora secretario del Frente de la Juventud y Secretario General del colectivo, además, y expresidente de la República, añadió que no cesará de denunciar que han llevado al PRD a un nivel de poca credibilidad y asociado a todo acto de corrupción en el país. “Han utilizado el poder para servirse de el para hacer negocio, han puesto al PRD al servicio de una mala asociación de intereses económicos y no realmente para lo que fuimos fundado, para ser un partido diferenciador entre el resto de la sociedad”, apuntó.



Torrijos Espino, señaló que el partido que antes dirigía los cambios, no es el que hay ahora, porque producto de esta dirigencia, está en descrédito total ante la sociedad panameña, por lo que no le extraña que ahora traten de expulsarle, cuando ellos (la cúpula) saben que quienes han traicionado al general Omar Torrijos son ellos.



Ellos, señaló el candidato presidencial, saben que esta dirigencia ha traicionado la confianza de las bases del PRD, y toda la sociedad sabe prima en ellos solo los intereses económicos de seguir acumulando fortuna y acumulando poder, no importa a qué costo, subrayó.



“Eso sí, que estén conscientes de lo que están haciendo; los ataques a las familias, a la integridad; los ataques de calumnia, de injuria, no deben ser válidos. Suerte que no somos iguales, pero realmente no voy a olvidar todo lo que están haciendo, a pesar de que a mí nunca me ha movido ni el odio ni el rencor, pero no me parece ni correcto ni justo”, advirtió



Torrijos Espino reiteró que le duele que se le pretenda expulsar del PRD, sin embargo, está preparado para las acciones que esta cúpula emprenda “.

