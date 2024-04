Martín Torrijos recorre Chiriquí y expone sus propuestas a jóvenes

El candidato presidencial por el Partido Popular (PP) Martín Torrijos Espino participó de un conversatorio con jóvenes de la provincia de Chiriquí donde abordaron, diversos temas que aquejan y preocupan a la población como la educación, la disponibilidad de empleos y el alto costo de la vida.

Torrijos aseguró que desea que haya más oportunidades para todo los panameños.

“El mayor compromiso es generar más empleos en este país, que los panameños no tengan que estar sobreviviendo pensando en que si compran el medicamento o compran comida, que no pueden pagarle la plata para la escuela de los hijos y que la comida no les alcanza.”

“El propósito es que Panamá prospere. Para eso hemos establecido programas importantes de turismo, donde esta provincia tiene mucho que ofrecer y el interior en general tiene muchos puestos de trabajo donde ganar agroindustria, logística, un canal seco de verdad entre Chiriquí y Puerto Muelle, pero con conocimiento, haciendo una carretera que atraviese entre Chiriquí Bocas del Toro para que en poco”

Torrijos se encuentra en la provincia de Chiriquí, donde sostendrá acercamientos con diferentes sectores productivos de esa región del país.

