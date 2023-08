Martinelli agradece a Varela y pregunta por Rosario Turner

Ricardo Martinelli logró ayer sumar el apoyo del partido Alianza para su candidatura presidencial, en lo que llamó una alianza para "salvar a Panamá", porque aprendió de los errores y viene con una nueva actitud y nuevas ideas para el país.

Las dirigencias de Realizando Metas y Alianza aprobaron ayer la unión de cara a los comicios del 2024.

¡Estoy corriendo junto a Marta...quiero volver a ser presidente para hacer las cosas mejor, mucho mejor, sin manzanillos y trabajar con gente que quiera cambiar el rumbo de este país. Quiero dejarle a mi nieta un apellido y un país del cual ella se sienta orgullosa!, exclamó el gobernante en un acto del partido Alianza..

En el 2009 destruimos el bipartidismo y al panameño y a su familia les fue bien, pero hay mucha gente envidiosa y miserable que no quiere que tú tengas algo, expresó Martinelli.

Lo que me hizo un mejor empresario fue la competencia, sin mis competidores yo nunca hubiera podido avanzar, innovar y mejorar. Debemos ganarnos las cosas por el esfuerzo de nuestro trabajo y no por nuestros contactos en el gobierno. El trabajo debe existir para todos, no sólo para los que están en la papa,añadió el candidato líder de todas las encuestas.

Martinelli pidió aplicar la ley igual para todos, porque en Panamá hacen lo que quieran con el sistema judicial. En mi caso, se han pasado todas las leyes por donde NO brilla el sol; solo para joderme y saben ¿por qué?, porque tienen miedo de competir, de ir a las urnas, tienen miedo que las cosas cambien, pero el pueblo panameño quiere un cambio y lo pide a gritos.

Hoy nueve de cada diez panameños piensan que el país va por el camino equivocado, lo que significa que si seguimos por este camino, Panamá mañana estará peor que ayer, advirtió "RM".

Esta alianza que hacemos hoy es en base a propuestas, en base a un compromiso de apoyar los proyectos que voy a impulsar como presidente tales como la Ciudad Universitaria, el tren hasta la frontera de Panamá, computadoras e internet gratuito por satélite para nuestros estudiantes y a todo el país , medicamentos a precios accesibles, atención médica de calidad y el teleférico entre las áreas más pobladas de la ciudad, añadió.

La renuncia de Rosario

"El Loco" dijo que lo único que ha hecho este gobierno es darse golpes de pecho dando discursos de que con valentía afrontaron la pandemia del COVID 19... pero cuando sonaron los pailazos por los ventiladores, muchos se escondieron por cobardía y en vez de dar la cara, decidieron botar a la única persona que estaba haciendo bien su trabajo que era la ministra de salud.

A esa ministra la renunciaron con la excusa de que estaba muy cansada. ¿Quién se come ese cuento? Todos sabemos que ella no quiso prestarse para más de cuatro cosas, pero esa historia no me toca a mí contarla, en algún momento saldrá la verdad a la luz pública,agregó Martinelli.

No soy perfecto, pero trabajo las 24 horas al día, 7 días a la semana para ustedes. Yo no soy presidente con horario de ejecutivo de 9 a 5. Aprendí de los errores que cometí, y vengo con una nueva actitud y con nuevas ideas para mi país, expresó.

Gracias a Varela

Martinelli dice que debe agradecerle a Juan Carlos Varela por toda la maldad que me hizo a mí y a toda mi familia. Gracias Juan Carlos, nos hiciste una familia más fuerte. No te preocupes, yo no tengo tiempo para revanchismos, mi revancha va a ser que veas como voy a transformar a Panamá en el mejor país de América Latina. La envidia que te va a dar verme lograr lo que tu nunca pudiste hacer, es peor que cualquiera venganza.

