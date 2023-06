Martinelli: alianza de RM es con el pueblo

El exmandatario Ricardo Martinelli delineó sus propuestas para el futuro de Panamá. y arremetió contra el actual sistema político en su primera conferencia como candidato oficial a la presidencia de la República en las elecciones del 2024 por el partido Realizando Metas (RM),



Aseguró que el país no es viable por la gran crisis económica, social y administrativa de este Gobierno, que se ha dedicado a dilapidar los recursos del Estado en política.



El presidente de Realizando Metas indicó que el sistema de Salud ha sido duramente golpeado, evidenciado por la escasez de medicamentos y la suspensión de operaciones en el seguro social. La falta de productos básicos se extiende a lo largo y ancho de la nación, mientras el desempleo se dispara y la deuda pública continúa creciendo a ritmos alarmantes, poniendo en peligro la estabilidad económica de Panamá.



En lugar de ocuparse de asuntos triviales y fabricados, Martinelli hace un llamado a enfocarse en los verdaderos problemas que aquejan al país. Considera que la viabilidad del país está en juego debido a la forma de actuar del gobierno y muchos políticos.

Destaca la falta de compromiso de aquellos que no han pagado una planilla, no han empleado a personas y no han contribuido con impuestos. ¿Cómo podemos esperar que aquellos que son parte del problema sean la solución?



De manera preocupante, el líder político resalta la falta de atención al sistema de seguridad social, especialmente la Caja del Seguro Social, la cual enfrenta una crisis tan grave que los fondos para pagar a los jubilados podrían agotarse en unos pocos meses. A pesar de esta situación crítica, parece haber una preocupante falta de interés general y se desvía la atención hacia trivialidades.

El expresidente hace un llamado a debatir y abordar los temas que realmente afectan e interesan al pueblo panameño, como el alto costo de la canasta básica, el desempleo creciente, el nivel de corrupción y la falta de oportunidades. Lamenta que los sueños de los panameños se vean truncados por la situación actual.

Declaró que su alianza es con el pueblo y que luchará y defenderá hasta la última gota de sangre para lograr el cambio necesario en el país. Si eso implica ir solos en las próximas contiendas, lo harán, ya que no están dispuestos a prestarse a juegos políticos ni componendas de otros partidos.



RM ganará en el 2024

Martinelli también procalmó que "Realizando Metas es el partido que ganará las próximas elecciones". Resaltó la necesidad de un cambio profundo en el país y se comprometió a crear las condiciones necesarias para el cambio y el progreso en Panamá.



En cuanto a la estructura política, señaló: que "es preferible ir solo que mal acompañado", en una dura critica a los partidos políticos existentes, asegurando que ninguno de ellos posee la dirección y el norte que ofrece Realizando Metas.

"Todos están en la repartición de los puestecistos", dijo, señalando una supuesta falta de compromiso real con el bienestar del pueblo panameño.

Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de una economía basada en el sector privado, acusando al país de haber reemplazado esta última con una "empleomanía estatal".



Babosadas

Martinelli hizo un llamado a la unidad y a resolver los problemas reales del pueblo panameño en lugar de pelear por "babosadas". "Empecemos a resolver los problemas del pueblo panameño que está pasando el Niágara en bicicleta", expresó con vehemencia.



El líder de Realizando Metas no dudó en criticar al sistema político actual, declarando que el problema radica en la forma en que el país está estructurado. Hizo hincapié en la falta de viabilidad de Panamá y señaló la persistente desigualdad que afecta a los más vulnerables.



"Es un país de desigualdad, donde el pobre siempre será pobre y el pobre no va a tener oportunidades si no hacemos el verdadero cambio y todos hacemos un mea culpa", enfatizó.

"El problema es el sistema que tenemos, un sistema que no sirve". Argumentó que la descentralización y la justicia en Panamá, en teoría hermosas, no funcionan en la práctica, lo que perpetúa la desigualdad y la falta de oportunidades para los más necesitados.



CSS y Medicianas

Sobre la polémica en torno a la crisis de la Caja del Seguro Social, indicó que durante su administración se registró un superávit en la insitutución durante tres años consecutivos. Para el exmandatario se necesita una administración que sea eficiente y funcionarios (cerca de 50 mil) que hagan el trabajo. Y, en cuanto al problema del abastecimiento de medicamentos indicó que se resuelve con el "Registro Unico Universal"

Fabricantes de casos

El expresidente no se guardó sus críticas hacia aquellos que considera responsables de su situación actual. Acusó a sus detractores de fabricar casos en su contra y advirtió que están dispuestos a desestabilizar el sistema bancario panameño con tal de perjudicarlo. "Aquí importa acabar con una persona sin importar que eso conlleve a acabar con un país", expresó con firmeza

Todos esos casos han sido fabricados y advirtió que no se dejará amedrentar por estos intentos y afirmó: "Me van a tener que matar".

"Pro americanos"

En cuanto a sus relaciones internacionales de llegar por segunda vez a la presidencia, Martinelli se declaró "Pro americano" y recordó su apoyo a Estados Unidos y otros países democráticos durante su presidencia.



En relación a Realizando Metas, Martinelli, que este domingo realiza elecciones generales, enfatizó que el partido no ha gastado dinero en inscribir personas, asegurando que la gente se ha unido por convicción propia.

Destacó que el partido representa una opción real para el cambio y se comprometió a devolver la esperanza e ilusión a todo el pueblo panameño.

Inversión

En su mensaje a los inversores extranjeros, Martinelli fue contundente al afirmar: "Nosotros vamos a ganar y vamos a volver a cambiar este país y vamos a crear las condiciones". Reiteró su compromiso de generar un entorno favorable para la inversión y prometió un gobierno proactivo que castigue a aquellos que incumplan con sus obligaciones.

