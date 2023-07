Martinelli: como Presidente iré a trabajar, no a perseguir

Ricardo Martinelli, el candidato favorito para lograr la Presidencia en Panamá, planteó ayer la necesidad de lograr un acuerdo nacional para superar los graves problemas que tienen paralizado al país, y para ello propone un Pacto a la Panameña.

El candidato de Realizando Metas dijo en Nex Noticias, que es necesario que todos los actores del país logren un consenso para superar los problemas. “Debemos olvidar todas las rencillas entre nosotros y pasar la página en todos los aspectos”, añadió.

Prefiero trabajar que andar persiguiendo

Martinelli aclaró que no cree en eso de noche de cuchillos largos y paredones para gente que le ha hecho mucho daño, porque como Presidente de Panamá: o se dedica a trabajar o se dedica a perseguir...yo no tendré tiempo para perseguir... quiero dejar un legado para modernizar a mi país que tiene estructuras arcaicas... no puedo andar mirando por el retrovisor... paso la página.

No quiero ser Ricky, El Perseguidor

No tengo intención de perseguir a nadie. No quiero que me recuerden como Ricky, El Perseguidor. Todos debemos meternos en una especie de cónclave y determinar qué vamos hacer por el país, añadió "El Loco".

Las partes en conflicto debemos sentarnos en concilio y no salir hasta que salga humo blanco, porque aquí estamos todos contra todos, añadió el candidato.

Ya como gobernante de Panamá, Martinelli dijo que se concentrará en “un programa de reactivación económica para que el panameño pueda volver a soñar lo que quiere ser”.

Tren a Chiriquí y reactivar economía, su prioridad

En este sentido, mencionó algunas de las obras más importantes o imperdonables de su futuro gobierno: el tren a Chiriquí, el hospital oncológico y la ciudad universitaria.

Además advirtió el problema de la deuda, ya que el actual gobierno ha endeudado más al país incluso si sumas a todo los gobiernos desde Manuel Amador Guerrero hasta Juan Carlos Varela y no se ven las obras.

Martinelli también cuestionó que en Panamá ahora hemos pasado de la sublime a lo ridículo con los temas de cumplimiento bancario y "ahora es más fácil ganarse el Gordito tres veces que aperturar una cuenta en un banco. Eso no puede ser".

En otro aspecto, destacó que la política en Panamá es muy traicionera, pero augura alianzas políticas con miras a las elecciones generales de mayo de 2024.

Martinelli ve a un partido Molirena que se mantendrá ligado al Gobierno, en una alianza que no ve más allá de las elecciones, puesto que los echarán del gobierno.

Populares hicieron buena jugada con Martín

Martinelli ratificó su firme intención de ir de la mano con el Partido Alianza y también consideró como una 'jugada fenomenal' que el Partido Popular (PP) postulará al expresidente de la República, Martín Torrijos por su caudal político y reconocimiento.

Martinelli desconoce el rumbo o futuras alianzas de los partidos Cambio Democrático (CD), Panameñista, Movimiento Nuevo Camino (MOCA) y del Partido Alternativa Independiente Social y que aunque algunos empujan una posible "gran alianza" entre ellos, lo ve casi imposible.

Imposible alianza de egos

"Hay una de ego y una de intereses. Todos son niñas bonitas, mírame y no me toques, cristales de Venecia", dijo sobre la gran alianza que dejaría por fuera al Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Realizando Metas (RM).

Ya tiene compañero (a) de fórmula

Martinelli ve de cuatro a cinco candidatos presidenciales, más los candidatos independientes para las elecciones generales de mayo de 2024. "El pueblo, el 5 de mayo, sabrá decidir", agregó.

Así mismo, señaló que ya tiene su compañero o compañera de fórmula rumbo a la presidencia de la República.

