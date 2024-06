Martinelli cuestiona a asesor por vender desesperanza

Roberto Brenes Pérez, asesor económico del presidente electo, José Raúl Mulino, vendió ayer un panorama tétrico sobre el futuro del país.

"Venimos de un gobierno que deterioró todo y donde no hay moral entre los funcionarios, no hay dinero y no hay ninguna esperanza", afirmó Brenes.

Ante esos dichos, el exmandatario Ricardo Martinelli expresó que cuando un paciente va al doctor por estar enfermo, si le dicen que no tiene esperanzas de vida, sale muy frustrado y piensa que se va a morir o ese doctor no sirve y busca una segunda opinión.

Según Martinelli, igual le pasa a un país cuando sus asesores nos dicen que no hay esperanzas, ni futuro . Eso no se le dice a los ciudadanos, ni a un paciente, que tienen la ilusión, fe y esperanza, de un futuro promisorio tal como si fuera aquel paciente que busca una cura.

A juicio de Martinelli, Panamá sí tiene mucho futuro y sí tenemos la esperanza que este gobierno le dará más empleo, oportunidades y buco de chen chen a todos sus ciudadanos... por eso votaron por este nuevo gobierno, su presidente y todo su equipo de trabajo.

