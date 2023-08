Martinelli cuestiona mención en caso de cirujano

El expresidente Ricardo Martinelli expresó su frustración y desconcierto por ser mencionado en relación con la captura de su cirujano que le atendió algunas dolencias de salud. El expresidente utilizó su plataforma de Twitter para abordar lo que considera una "irresponsabilidad" por parte de algunos medios de comunicación.

"La irresponsabilidad, el odio y la envidia son parte fundamental del ADN de algunos medios de comunicación llamados 'los haters'", afirmó Martinelli en su tuit. "Su odio malsano y teorías conspirativas, con todo y pertenecer a The Trust Project, dejan mucho que decir".



Martinelli se preguntó en su tuit por qué lo mencionan en un caso en el que no tiene ninguna implicación directa. "¿Por qué me mencionan sin nada que ver en cosas que le suceden a otros? ¿Solo por el hecho de haber sido su paciente, vivir en el mismo barrio o ser del mismo partido? ¿O porque me tomé una de las más de 100,000 fotos que me he tomado con terceros? ¿Deben mencionarme para que se les lea o sean noticia?"

El expresidente argumentó que el "sistemático odio" que ha observado en su contra solo socava la credibilidad de aquellos que lo atacan. A pesar de la situación, Martinelli aseguró que se ríe y disfruta viendo lo que llamó "infantiles como masoquistas imbecilidades".



El exmandatario indicó que que "Les recuerdo que igual tengo dentistas, mecánicos, barberos, asistentes, secretaria, electricistas, plomeros, amigos, vecinos, etc y si este medio por su odio malsano insiste en difamarme a diario también tengo millones de seguidores, amigos y copartidarios, ahhh y se me olvidaba también soy accionista de su diario"





En este sentido el exmandatario envió una nota hoy, a Sally Lehrman, Fundadora de Trust Project en la que solicita que se reconsidere la manera en que las noticias relacionadas con su persona son presentadas por las publicaciones y que se asegure de que los titulares estén basados en hechos precisos.]



Reproducimos íntegramente la nota:



Estimada Sra. Lehrman,

Espero que esta carta la encuentre bien. Me dirijo a usted para expresar mi profunda preocupación e insatisfacción con el artículo titulado "Cirujano de Martinelli y Otro Médico Bajo Arresto Domiciliario por Presunta Estafa y Blanqueo; El caso Involucra a Militares Veteranos de Estados Unidos", publicado en La Prensa, una publicación afiliada a The Trust Project, el 10 de agosto de 2023.

Es evidente que el titular del mencionado artículo ha sido redactado de manera sensacionalista y deliberadamente engañosa, ya que sugiere una conexión directa entre mí y los delitos de estafa y blanqueo de capitales, cuando en realidad el caso no me involucra de ninguna manera. Es crucial recordar que muchas personas solo leen los titulares, ya sea en papel o en línea.

Este modo de presentar las noticias es sumamente perjudicial y va en contra de los principios fundamentales de la objetividad y la ética periodística.

Comprendo la importancia de informar al público, pero es igualmente crucial presentar información con precisión e imparcialidad, dado que The Trust Project coloca una importante responsabilidad en las publicaciones participantes para mantener los más altos estándares de integridad periodística.

Solicito respetuosamente que reconsidere la manera en que las noticias relacionadas conmigo son presentadas por las publicaciones asociadas con The Trust Project y que se asegure de que los titulares estén basados en hechos precisos.

También le solicito amablemente que promueva medidas correctivas, incluyendo la modificación del titular en su versión digital para excluir cualquier referencia a mi persona y ofrecer una disculpa pública por el titular engañoso que ha causado daño a mi reputación.

Agradezco su atención a este asunto y estoy disponible para discutir cualquier detalle adicional si así lo desea. La búsqueda de la verdad y la justicia es un principio fundamental que debería guiarnos a todos, y confío en que The Trust Project comparte este compromiso.

Atentamente,

Ricardo Martinelli

