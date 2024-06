Martinelli denuncia escandalosa corrupción en entidades públicas

¡Qué escándalo! En todas las entidades públicas no se celebran concursos de belleza, sino las más bellas aberraciones: robos, atracos, violaciones y abusos. El expresidente Ricardo Martinelli no se ha quedado callado y ha explotado en redes sociales, desenmascarando la telaraña de problemas que enfrenta el país.

"Habrá que darle tiempo al nuevo gobierno para desenredar la telaraña de problemas interconectados, todos al círculo zero de los cocotudos que nos gobernaron por 10 años en pleno contubernio con las fuerzas del mal", denunció Martinelli. Estas fuerzas del mal, según él, son solo tres familias que han comprado influencia tanto aquí como allá mediante un lobby no reportado, destruyendo vidas, honra, esperanza y democracia, solo para perpetuarse en el poder y mantener al pueblo en la pobreza.

Martinelli no se guardó nada y aseguró que estas familias han llevado al país a un sistema deficiente de salud, educación, hospitales y carreteras. ¡Un desastre total!

"Ahora cambiará porque por primera vez están expuestos y aunque hayan financiado a muchos electos, fueron tan burdos que casi acaban con la democracia y no pudieron matar a quienes les eran una amenaza", escribió con contundencia.

El exmandatario ve un rayo de esperanza en el horizonte y predice un gran cambio en Panamá. "Veo venir un gran cambio en Panamá y al final los astros se alinean siempre", concluyó Martinelli, dejando claro que la lucha por el futuro del país está lejos de terminar.

