Martinelli en la Cámara de Comercio anuncia alianza con el pueblo

El candidato presidencial Ricardo Martinelli cuestionó la 'visión cortoplacista' del gobierno que desalienta la economía y ahuyenta la inversión extranjera en Panamá, al tiempo que anunció que Realizando Metas pretende es una alianza con el pueblo más que con partidos.

Durante el lanzamiento de la iniciativa Agenda País 2024 -2029 de la Cámara de Comercio, Martinelli advirtió el marcado deterioro en la inversión extranjera y local impulsado por el exceso de burocracia y el irrespeto al cumplimiento de las leyes.

Publicidad

“Yo estoy muy preocupado por la situación que está sucediendo en Panamá. Aquí estamos andando por la nubes, por las ramas y no estamos agarrando el problema de fondo, que es la grave crisis económica y el desgreño social y administrativo de este Gobierno, el cual se ha dedicado a dilapidar los recursos del Estado en política y dádivas a sus candidatos”, indicó

Preocupado por la CSS

Martinelli también urgió la necesidad de tomar decisiones en el tema de la Caja de Seguro Social (CSS). "Es momento de agarrar el toro por los cachos y pensar a largo plazo", indicó. "El Seguro Social tiene una enorme cantidad de instalaciones que no han sido abiertas, no se han resuelto los problemas de medicamentos, el problema de compra y las citas médicas", indicó.

"A la Caja de Seguro Social hay que hacerle una verdadera reingeniería, no lo que hay actualmente", dijo el candidato presidencial.

Hay que generar empleos

En cuanto a la generación de empleo, Martinelli repasó la cifra de crecimiento económico ponderado que alcanzó durante su administración de hasta un 8.9 % que representó mayor plazas de empleos.

"Hay que enfocarse en la generación de plazas de trabajo y el crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay impuestos, sin impuestos no hay obras de infraestructuras, sin impuestos y obras de infraestructuras no hay nada", advirtió.

Para el candidato que lidera todas las encuestas, lo importante en medio de esta situación es devolverle el 'chen chen al bolsillo' de los panameños.

También cuestionó que se mantenga una empresa tan importante como Minera Panamá, sin contrato", dijo.

Quiero oír buenas ideas de empresarios y sindicatos

Durante el lanzamiento de la iniciativa Agenda País 2024 -2029, Martinelli reiteró su compromiso con las buenas ideas y aportes que permitan impulsar un mejor y verdadero país a partir del 2024.

"Mi sangre es empresarial y lógicamente vamos a trabajar de la mano con la Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales, el Conep y con todas la entidades tanto gremiales como sindicales y las fuerzas vivas de Panamá", indicó.

Martinelli reiteró que muchos de los candidatos que aspiran a ocupar la silla presidencial a partir de julio de 2024, ninguno sabe lo que es pagar una planilla, nunca han pagado impuesto y nunca han empleado a una persona en su vida.

“Yo estoy bien preocupado por la situación económica del país y la forma como se está manejando la justicia, con casos fabricados e inventados, no solo a mí, sino a muchas otras personas”, expresó.

El líder de Realizando Metas también expresó que le preocupa el tema de la salud en Panamá, ya que no hay medicinas, no hay operaciones y que todavía hay más de 11 instalaciones para atención médica que tienen más de 10 años de haber iniciado su construcción y aún no se terminan, empezando por la Ciudad Hospitalaria, el Hospital de Metetí y varios Minsa-Capsi.

Alianza con el pueblo, mejor solos que mal acompañado

Volvió a reiterar que no cree que será inhabilitado, porque no hay nada para condenarlo...aparte de que mientras más me pegan ...más subo en las encuestas.

“Nuestra alianza es con el pueblo, si tenemos que dar hasta nuestra última gota de sangre para cambiar las cosas en este país, la vamos a dar. Si es hacer alianza con personas que son el problema y no la solución, yo creo que es preferible ir solos, que mal acompañados”, aseveró.

“Tenemos que empezar a hablar de las cosas que verdaderamente le atañen al pueblo panameño, como lo son el alto costo de la Canasta Básica, el desempleo y la falta de oportunidades, donde ya los panameños no podemos aspirar a ser lo que quieren ser, porque aquí nos han truncado los sueños”, manifestó Martinelli.

"El Loco" expresó que su partido no se va a prestar para hacerle el juego a otros colectivos, con “componendas de recámara”, cuando lo que se debería es estar pensando en los problemas que atañen al pueblo panameño. "Si Realizando Metas tiene que ir solo... vamos solo. Hablamos con todos...pero no veo una alianza con el PRD", expresó el político, destacando que pertenece a la Cámara de Comercio y de los candidatos presidenciales, es el único que paga impuestos como empresario.

El pueblo debe decidir en las urnas

Para el candidato de Realizando Metas, el problema en Panamá, es que hay quienes no quieren someterse a la voluntad del pueblo en las urnas...pero yo seguiré peleando por ellos.

El candidato por RM afirmó que lo que se está haciendo, es que el país se está endeudando a un ritmo agigantado, mientras la economía panameña se está yendo al piso.

“Aquí en vez de estar hablando de esas cosas, perdemos el tiempo peleando por casos fabricados e inventados, cuando deberíamos estar pensando en el país que se está acabando. Este país no es viable por la forma en que está actuando este Gobierno y muchos políticos. Realizando Metas no se va a prestar para eso, y de ser necesario iremos solos en las próximas elecciones, lo haremos, nuestra alianza es con el pueblo panameño", repitió.

Ni Carrizo, ni Martín, ni Rómulo, ni Yanibel asisten

Al acto liderado por Adolfo Fábrega y Jean-Pierre Leignadier, fueron invitados candidatos presidenciales, precandidatos presidenciales de la libre postulación y de partidos políticos; presidentes y miembros de partidos políticos y embajadores.

l acto no asistió el candidato del PRD, José Gabriel Carrizo, ni los precandidatos del CD, Rómulo Roux y Yanibel Abrego, ni Martín Torrijos, ni Zulay Rodríguez. Participaron los precandidatos José Blandón, Ricardo Lombana, Maribel Gordón y Eduardo Quirós.

Alianza solo con Yanibel

En cuanto al tema de una posible alianza con Cambio Democrático (CD), Martinelli declaró que esto se da solo si es con la diputada Yanibel Ábrego.

Por su parte, Adolfo Fábrega, presidente de la Cámara de Comercio dijo que el gremio procura siempre aportar al proceso de toma de decisiones del quehacer nacional, siendo propositivos y buscando contribuir ideas constructivas mediante fórmulas concretas.

Para esta cuarta edición de Agenda País, la Cámara y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sellaron un memorándum de entendimiento con el propósito de fortalecer todas las etapas de este programa, en especial los foros de discusión y el proceso de seguimiento y monitoreo. La firma estuvo a cargo de Adolfo Fábrega, presidente de la CCIAP y Maria del Carmen Sacasa, representante Residente del PNUD en Panamá.

Jean-Pierre Leignadier, presidente de la Comisión Agenda País, explicó que esta iniciativa contempla diferentes etapas. La primera consiste en foros ciudadanos de diálogo e intercambio de ideas entre los asistentes a los encuentros temáticos; la segunda es la presentación del documento Agenda País a los candidatos presidenciales, el cual será la base para el tercer y último debate presidencial, y finalmente, el monitoreo de seguimiento a la administración elegida.

Se organizará el Debate Presidencial del 17 de abril de 2024, el cual está destinado a que los candidatos presidenciales expongan y debatan sus planes de gobierno y temas de relevancia nacional ante los ciudadanos.

Contenido Premium: 0