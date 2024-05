Martinelli invita a votar por prosperidad, justicia y paz de Panamá

El expresidente de la República y actual presidente del partido Realizando Metas, Ricardo Martinelli, ha llamado a la población a ejercer su derecho al voto de manera consciente en este día histórico para Panamá, en el que se elige un nuevo presidente para el periodo 2025-2029.

En su cuenta personal en redes sociales, Martinelli compartió un mensaje reflexivo en el día de las elecciones generales: “Pensé que este día nunca llegaría o que yo no lo llegaría a ver, debido a la infame, ilegal, injusta e inhumana persecución política que he sufrido, junto a mi familia y muchos otros, incluso con intentos de atentar contra mi vida en más de cuatro ocasiones. Hoy los insto a salir a votar con conciencia y elegir aquella opción que les devuelva la felicidad, la prosperidad, la justicia y, sobre todo, la alegría y paz a Panamá”.

En estos comicios electorales se elegirá al presidente y vicepresidente de la República, así como a 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes de distrito, 702 representantes de corregimientos y 11 concejales, cada uno con su respectivo. suplente."

