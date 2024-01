Martinelli: Magistrada López es una “meterete” de la justicia

El candidato presidencial de los partidos Realizando Metas y Alianza, Ricardo Martinelli, acusó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia de López, de ser una “meterete” y que “mangonea” la justicia panameña.

Martinelli se expresó de esta forma tras presentar este martes junto a su equipo legal una querella penal contra López ante la Asamblea Nacional.

La querella surge tras filtrarse un borrador del fallo del caso New Business, que se mantenía presuntamente en el despacho de María Eugenia López.

Los abogados Martinelli interpusieron la querella penal contra la funcionaria por la comisión de los delitos de corrupción de funcionarios públicos, abuso de autoridad y extralimitación de funciones. Además, piden que sea separada del cargo por usurpar la función de la magistrada Ariadne García, que está a cargo del recurso de casación.

El candidato presidencial aclaró que López no está en el caso, sin embargo, ella quiere influenciar y que el recurso de casación se niegue y que todo se haga a su manera.



“Yo exhorto a los jueces y a los funcionarios del Órgano Judicial a que denuncien las irregularidades que comete López para que haya justicia en Panamá”, reiteró.

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, expresó que pareciera que los demás candidatos presidenciales, que no tienen plan de gobierno y que no sabe cómo resolver los problemas de los panameños, solo esperan que me inhabiliten, pero, les digo que esto no va a suceder y voy a correr para las elecciones generales del 5 de mayo.



“No puede ser que la magistrada López sea que la que mande en la justicia y en el país siguiendo órdenes del presidente, Laurentino Cortizo, para inhabilitarme y que no pueda correr. No puede ser que permitir que la justicia decida y no los 4 millones de panameños que son los que decidirán.

“Aquí no hay justicia y espero que la Comisión de Credenciales le dé curso a esta denuncia”, reiteró el líder del partido Realizando Metas.

