Martinelli promete gobernar con opositores y sin revanchismos

Ricardo Martinelli, ampliamente favorito en todas las encuestas, se convirtió ayer formalmente en el primer candidato a la Presidencia de Panamá, luego de triunfar en las primarias de Realizando Metas (RM).

A las 5:50 p.m. Martinelli recibió la llamada del Tribunal Electoral que le indica que había triunfado en las primarias al lograr el 96.69% de los votos, superando a otros tres candidatos y a las 6:25 p.m. le entregaron las credenciales que lo convierten en el primer candidato para las elecciones del 2024.

Las votaciones se realizaron en 513 centros en todo el país, en las que habían habilitadas 655 mesas que abrieron a las 7:00 a.m. y cerraron a las 4:00 p.m. La elección primaria fue financiada, fiscalizada (los fondos) y organizada por el Tribunal Electoral, junto con la Comisión Nacional de Elecciones del partido. La participación fue cercana al 25%.

En el hotel El Panamá hubo una fiesta electoral, con participación de artistas como Samyy y Sandra Sandoval y otros del género urbano.

René El Renegado exclamó en la tarima, a pesar de las conspiraciones y persecución, a pesar que nadie lo creía: ¡Martinelli será el próximo Presidente de Panamá!. El cantante del género urbano también pidió orar por RM.

Luego vino el acto de entrega de las credenciales, donde Luis Eduardo Camacho, secretario general de RM, exclamó que a diferencia de otros colectivos, ellos no le tienen miedo a la voluntad popular y no deben esperar un mes para saber quién ganó en un torneo interno.

En medio de gritos de ¡Martinelli, aquí está tu gente!; ¡Ricardo amigo, el pueblo está contigo" y ¡La Pelea, es peleando!, Camacho dijo que el nefasto gobierno y los enemigos tradicionales, deben saber que ya el pueblo tiene su candidato.

Luego vino el turno de Martinelli, quien vestido con camisa y pantalón jeans, con un discurso donde alertó a los observadores internacionales del intento de impedir su candidatura, prometió un mejor futuro a los panameños y ofreció gobernar hasta con sus adversarios.

¡Quieren matar la democracia!

"No estén ciegos, quieren matar la democracia, buscan silenciar el voto de la mayoría en Panamá… Le tienen terror a la voluntad popular", expresó "El Loco" ante seguidores que aplaudían a rabiar.

Martinelli dijo que le están irrespetando el fuero penal-electoral, a pesar de ser aspirante presidencial y el Código Electoral establece esa protección para no ser perseguido políticamente. En los comicios del 2019 a los candidatos Rómulo Roux y José Blandón, se les respetó eso ante investigaciones abiertas, pero conmigo han hecho trizas la Constitución, códigos y leyes, para usarlos para encender el fogón, añadió.

Elecciones se ganan con votos, no en los tribunales

¡A los del gobierno les digo que las elecciones se ganan en las urnas, no en los tribunales!. sostuvo el candidato presidencial, advirtiendo que lo tendrán que "matar" para impedir que corra en las elecciones del 2024.

"El Loco" resaltó que lidera todas las encuestas de opinión, sin embargo, desde oficinas refrigeradas desde el Casco Antiguo y desde las colinas de Ancón, se planifica y ejecuta un juicio netamente político.

La Mano Peluda y ponys electorales

Hay una ¨Mano Tenebrosa y Peluda¨ que quiere intervenir y secuestrar a la democracia panameña, y que no quiere que los ciudadanos tengan mejores días, empleos, mejores salarios,añadió Martinelli

También señaló que el candidato oficialista y los ponys electorales van atrás en los sondeos de opinión y si me eliminan de la contienda, tienen la irreal esperanza de una oportunidad electoral.

El abanderado presidencial manifestó que las "leyes o procedimientos jurídicos son usados como arma de guerra y con el único fin de inhabilitarlo.

Llamado a Observadores Internacionales

Le pido al Tribunal Electoral y a los observadores internacionales que hagan respetar la democracia y el fuero penal electoral, que no suceda como en el 2019, que a una semana de los comicios, que con artimañas impidieron su participación a la Alcaldía de Panamá, agregó.

Martienlli alegó confiar en la posición vertical de los magistrados del Tribunal Electoral y que se reconozca su fuero-penal electoral para competir con sus adversarios en igualdad de condiciones y respetar la democracia…no pido más que eso y que sea el pueblo el que decida en las urnas, porque eso es respetar la democracia.

Pide disculpasy perdón

En medio de su discurso, Martinelli reconoció que han sido más de diez años que ha durado este calvario y pidió disculpas y perdón a su familia, a su esposa, hijos, ministros y colaboradores que han sido perseguidos injustamente solo por tener algo que ver con él.

Gracias a todos los que se quedaron a mi lado, a quienes creyeron en mi inocencia, a quienes lucharon junto a mí y que no se arrodillaron ante las presiones del ejecutivo y el judicial, expresó.

Sin revanchismo

Ahora que ya soy candidato, oficialmente, lucharé con todas mis fuerzas para lograr un futuro próspero para mi país, sin egoísmos, ni revanchismo. No voy a perder mi tiempo persiguiendo a quienes me hicieron daño, porque no hay momento para mirar por el retrovisor, porque el país no está en condiciones de perder tiempo como ha ocurrido en los últimos nueve años. Hay que trabajar y dejar la vagancia que congela las esperanzas del pueblo.

Gobernará con sus adversarios

!Vamos a ganar… vamos a gobernar con el pueblo! incluyendo -escuchen- hasta con mis adversarios políticos para retornar al éxito del pasado, de un Panamá grande y próspero y no como ahora, con una economía en el piso, concluyó Martinelli.

