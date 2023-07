¡Martinelli será candidato, pese a judicialización de la política!

Ricardo Martinelli correrá como candidato para la Presidencia de Panamá, en mayo de 2024, porque la sentencia del caso New Business no está en firme y la defensa interpondrá los recursos que correspondan, advirtió el abogado Carlos Carrillo.

"En derecho es inaceptable que se estén dando a traspiés decisiones basadas en un calendario electoral. El sistema de justicia no debe seguir coyunturalmente sirviendo a intereses", expresó Carrillo.

"Vemos con preocupación la premura y la injerencia por encima de la ley, el ataque a la libertad de expresión y que en momentos de un periodo pre electoral se esté afectando a 3 medios de comunicación por intereses de afectar una candidatura presidencial", destacó Carlos Carrillo.

La defensa de Ricardo Martinelli interpondrá los recursos legales ante el Segundo Tribunal Superior Penal luego del fallo de la Jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales dde Panamá, Baloísa Marquínez Morán, que lo condenó a una pena de 128 meses y una multa de $19.2 millones.

La sentencia por blanqueo de capitales ya se anticipaba desde el viernes y Martinelli ha dicho que busca inhabilitarlo para impedir que corra como candidato a las elecciones del 2024, donde figura como amplio favorito.

Multa ridícula para Mizrachi y Francolini

Lo curioso del caso es que a los dos testigos protegidos: Henri Mizrachi Kohen y Riccardo Francolini, quienes no comparecieron a la audiencia para ser sometidos al contrainterrogatorio de los defensores y fueron claves en armar la compra del Grupo Epasa, solo se les impuso una multa irrisoria de $100.

Además, en la sentencia se ordenó la disolución de dos sociedades y el comiso de las acciones de una casa editorial, a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicha editorial, probablemente para convertirla en una especie de ERSA, en los tiempos de los militares y el gobierno PRD.

En 1969, los militares golpistas a cargo del general Omar Torrijos Herrera despojaron a la Familia Arias de la Editora Panamá América utilizando al juez Lao Santizo y tras la invasión la empresa quedó con deudas por más de $300 mil en energía eléctrica y un pasivo laboral cercano a los $3 millones. Ahora los hijos políticos del torrijismo: el gobierno PRD pretende tomarse nuevamente este medio.

En el fallo se condena además a Valentín Martínez Vásquez a 80 meses de prisión; a David Ochy Diez a 96 meses de prisión; Janeth Vásquez a 60 meses e Iván Arrocha a 70 meses.

Fueron sobreseidos Gonzalo Gómez Wong; Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares: Iván Clare, Aaron Mizrachi, Vernon Salazar, Salomon Btesh, Jack Btesh, Leo David Cohen, Marcos Angel Acrich.

Carlos Carrillo dijo que era lamentable que se esté afectado a Epasa, la cual no fue parte del proceso... en ningún momento fue citada, compareció o fue citada por la Fiscalía. “Hoy en día sus operaciones están siendo objeto de un pronunciamiento que la persona jurídica jamás fue llamada al proceso”.

En el juzgamiento de New Business no hubo garantías de los derechos de Martinelli y de los otros condenados y "queda la mancha de la corruptela que significó la manipulación de los testigos protegidos", añadió el abogado. La juez tuvo la oportunidad de sanear y no permitir la manipulación del sistema judicial de intereses muy particulares, afirmó el abogado y dijo que espera que esto sea corregido, añadió.

Carrillo reiteró que la candidatura de Martinelli a la presidencia de la República está en firme y si se utiliza un proceso para afectar la expresión electoral, sería una actitud criminal que deberá ser investigada... jurídicamente no hay ningún impedimento para que participe en los comicios del 2024.

De acuerdo con Carrillo, le queda un gran reto al Órgano Judicial de garantizar la independencia y que a Martinelli, como a cualquier otra persona, se le respeten los derechos.

Carlos Carrillo dijo que ninguno de los fondos aportados por Martinelli para la compra de Epasa tenían origen ilícito y el propio perito de la Fiscalía así lo manifestó,

Además calificó de desproporcionada la multa y recordó que el proceso se inició siendo Martinelli diputado del Parlacen y debió ser investigado por la Corte Suprema y tampoco se respetó el Principio de Especialidad.

Blandón, político de hojalata

En tanto, el analista y abogado Pedro Sittón cuestionó a políticos de hojalata como el el panameñista José Blandon, que acomoda sus declaraciones sobre los tiempos jurídicos, según sus intereses electorales.

"Blandón tiene el problema de ser un pony electoral, que sabe que no tiene opción en la carrera por la Presidencia y al referirse al caso New Business no habla como jurista y su lenguaje está lejos del ideal de justicia que se requiere en democracia", sentenció Pedro Sittón.

"Un político-abogado mercantilista y no litigante como Blandón y otros, no entienden que se gana con votos no con cualquier cosa", sostuvo Sittón.

Ana Matilde, condenada y corrió

De igual modo se refirió a Ana Matilde Gómez, que teniendo una condena en firme que la inhabilitaba, corrió como diputada y ahora quiere dictar cátedra de ética y moral, cuando como Procuradora pinchó sin tener mandato para realizar interceptaciones telefónicas.

Sittón no descarta que esa decisión contra el candidato Martinelli fue armada desde el despacho superior de María Eugenia López y la jueza sólo la refrendó, porque es humanamente imposible preparar un fallo de más de 300 páginas en 31 días laborables y aparte de que Baloisa Marquinez estuvo ocupada por dos semanas en el caso Lava Jato.

"¡Aquí lo que se busca contra Martinelli es un asesinato de carácter en una conspiración maquiavelica que involucra a políticos, empresarios y medios!", denunció el internacionalista Sittón.

Silvio Guerra: harán más grande a Martinelli

Por su parte, el abogado Silvio Guerra explicó que Martinelli puede realizar acciones fuera del marco de la jurisdicción nacional y acudir a la jurisdicción extraterritorial . Ese tipo de fallos y circunstancias hacen más grande a los hombres victimizados como el candidato de Realizando Metas, agregó.

Es evidente que el fallo no tiene mayor sustento probatorio es más bien producto del circo político nacional. Martinelli marca y seguirá marcando No.1 como candidato, vaticinó Guerra.

Ricardo Martinelli afirmó ayer que es "inocente" y que la condena en su contra obedece a "intereses políticos".

"Todos sabemos que me quieren condenar por intereses políticos. Soy inocente. Todo mi dinero aportado es lícito y fue demostrado. No tengo relación alguna con dinero ilícito", declaró Martinelli en un corto vídeo colgado en sus redes sociales.

"No quieren que sea tu presidente. Quiero que sepan algo: voy a seguir luchando por ti y tu familia hasta volver a ser presidente de Panamá", sentenció.

Inhabilitan porque no pueden hacer fraude

Por su parte, Luis Eduardo Camacho, secretario general de Realizando Metas, dijo que como no pueden hacer un fraude en las elecciones, porque eso solo se puede dar cuando hay una elección estrecha y Martinelli tiene un respaldo abrumador, el único recurso que le quedaba al gobierno y sus partidos aliados, es tratar de anular a Ricardo, por lo que las bases del partido saldrán a las calles a defender su oferta electoral.

La forzada condena por blanqueo de capitales en una operación legítima no incluyó reclamar responsabilidades a 14 bancos que se mencionan participaron -de una u otra forma- en la transacción de compra-venta del Grupo Epasa.

¿Blanqueo sin bancos?

Los bancos mencionados en la audiencia fueron Banco General, Global Bank, Caja de Ahorros, Credicorp, Multibank, HSBC, BSI, Metrobank, Shenzhen Development Bank,Factor Global Inc., Capital Bank, Banesco, Bicsa y Banco Universal.

El Banco General y el Global Bank, fueron los que movieron más dinero en la transacción a través de cheques de gerencia.

El actual vicepresidente ejecutivo y gerente general del Banco General, Juan Raúl Humbert y el vicepresidente asistente de cumplimiento, Hugo Villalobos, recibieron en diciembre de 2010 los $12.5 millones que aportó como préstamo Ricardo Martinelli, en la transacción para la compra de Epasa.

La actual directiva del Banco General la integran Raúl Alemán, Juan Raúl Humbert A, Juan Ramón Brenes Stanziola, Carlos Alberto Motta Fidanque, Ricardo Manuel Arango Jiménez, Álvaro Alfredo Arias Arias, Alberto Cecilio Motta Page ,Luis Carlos Motta Vallarino, Osvaldo Mouynes G, entre otros.

Global Bank tiene entre sus directivos a Jorge Enrique Vallarino Strunz, Félix Brandon Maduro García de Paredes, Bolívar Ernesto Vallarino Strunz. Mónica García de Paredes de Chapman, Jorge Enrique Vallarino Miranda, Ishak Salomón Bhiku Rawat, Jack Eskenazi Cohen, Alberto Raymond Dayan Btesh, Domingo Adolfo Díaz Strunz, Otto Oswald Wolfschoon Horna, Stephen Benedicto Wong Chung, Eddy René Pinilla, Alberto Alemán Zubieta, entre otros.

