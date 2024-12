Martinelli: "Si saben contar, NO cuenten conmigo" en peleas

El expresidente Ricardo Martinelli posteó un mensaje claro en su cuenta de X (antes Twitter), donde dejó claro que no piensa participar en "peleas" contra el gobierno del presidente José Raúl Mulino, a quien llamó su amigo de hace décadas.

"Veo las fuerzas endiosas del mal tratando de crear problemas donde no los hay. Para bailar, hacer el amor, pelear, etc., se necesitan dos personas y si saben contar NO cuenten conmigo en ninguna pelea contra mi gobierno y mi gente", soltó Martinelli.

El exmandatario reiteró su apoyo al presidente y cerró su mensaje con un optimista "¡Vamos pa' lante!", dejando claro que su apoyo hacia Mulino y su gestión sigue firme.

El comentario no tardó en hacerse viral, con miles de usuarios reaccionando al post.

