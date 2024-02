Martinelli: "Soy inocente y seguiré luchando. No se rindan"

El ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha enviado un mensaje contundente desde su posición actual, defendiendo su inocencia y denunciando lo que él describe como fuerzas del mal que buscan inhabilitarlo y hasta amenazar su vida en prisión.

En un comunicado emitido desde su entorno, Martinelli expresó: "Soy inocente, mi único pecado fue hacer un gobierno que le sirvió al pueblo". Destacó que durante su mandato, se trabajó arduamente para mejorar la vida de los panameños, y lamentó que las acusaciones en su contra busquen opacar esos logros.



El exmandatario aseguró que las magistradas Maria EugeniaLópez, Ariadne García y Maribel Cornejo, que están detrás de las acusaciones en su contra, saben que no ha cometido ningún delito. Sin embargo, señaló que teme por su vida en prisión, insinuando que hay fuerzas que desean verlo muerto tras las rejas, aludiendo a intentos de asesinato anteriores mientras estuvo detenido durante procesos políticos anteriores.

Martinelli hizo un llamado al pueblo panameño para que no se rinda y lo acompañe en su lucha por la verdad y la justicia. Expresó su deseo de que no quede en la conciencia de aquellos que buscan inhabilitarlo el hecho de que se impida al pueblo elegir libremente a su candidato, y advirtió sobre posibles consecuencias más graves, como la amenaza de su vida en prisión.

Concluyó su mensaje con un llamado a la resistencia y la persistencia: "Pueblo panameño, seguiré luchando por ti, no me rendiré; acompáñenme a seguir luchando por ustedes; no se rindan".

Este pronunciamiento del ex presidente Martinelli agrega tensión al panorama político panameño, mientras el país se prepara para próximas elecciones y enfrenta desafíos legales y políticos de gran envergadura.

