Más de 1,000 casos nuevos y 26 defunciones por COVID-19 en 1 día

Panamá registra hoy 1,003 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 68,456 mientras que se contabilizan 26 nuevas defunciones, que totalizan 1,497 acumuladas y una letalidad del 2.2 %.

Los casos activos suman 24,866. En aislamiento domiciliario se reportan 23,384 personas, de los cuales 22,703 se encuentran en casa y 681 en hoteles. Los hospitalizados suman 1,482 y de ellos 1,317 se encuentran en sala y 165 en UCI.

Los pacientes recuperados suman 42,093 y se aplicaron 2,683 pruebas, para un porcentaje de positividad de 37%-

Por otro lado, se informó que las certificaciones para pacientes no COVID-19 las concede el Centro de Salud y Dirección Regional del Ministerio de Salud o la instalación de la Caja de Seguro Social (CSS) que atiende al paciente.

Próximamente las certificaciones serán emitidos por métodos electrónicos a los pacientes COVID-19 positivos o en aislamiento domiciliario

Una vez que las personas terminan el aislamiento, la instalación de salud que le brindó la atención debe darle la certificación como paciente no COVID-19, informó la doctora Melva Cruz, subdirectora de la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud (MINSA).

Los contactos cercanos de pacientes positivos el personal de salud también les indica que deben pasar por una cuarentena preventiva, una vez que ellos la cumplan tienen el mismo procedimiento de los casos positivos, el centro de salud, la policlínica, la instalación de la CSS son los encargados de certificarlos.

La segunda prueba no es obligatoria, si la persona no presenta síntomas, las empresas, aunque hay muchas empresas que la solicitan, pero de cuenta propia. En ese caso son ellos quienes tienen que gestionar la segunda prueba y sus médicos certificarla, eso no está establecido por el MINSA”, aclaró la doctora Cruz.

El donante de plasma es la persona que supero el COVID-19 y que tiene anticuerpos detectados previamente en el banco de sangre.

Publicidad



Acto Público



Basados en el compromiso permanente que esta administración ha asumido con la transparencia, hemos venido informando periódica y sostenidamente a la ciudadanía, de todas y cada una de las acciones adoptadas para atender las necesidades en cuanto a la adquisición de bienes y servicios del Estado.

Es por ello que hoy, anunciamos que la Mesa Conjunta de Compras MINSA-CSS, con el acompañamiento técnico de la Dirección General de Contrataciones Públicas, ha publicado formal Invitación a todas aquellas empresas que reúnan los requisitos necesarios para cotizar el servicio de aseo y limpieza profunda de instalaciones de hoteles hospitales solidarios, que alojen personas que padecen la COVID-19.

Esta acción surge a raíz de la evaluación realizada a procesos previos, con el objetivo de permitir la participación abierta de todo aquel proveedor de este tipo de servicios, que cuente con la capacidad real e instalada para suplir las tareas de limpieza profunda, desinfección, nebulización, lavado y secado de ropa, entre otras, en estricto apego a las normas sanitarias y al Protocolo de Higiene, Limpieza y Desinfección de Hoteles Hospitales Solidarios, dictado por la Dirección Nacional de Enfermería del Ministerio de Salud.

Se trata de una invitación abierta a cotizar en la que podrán participar empresas de acuerdo a las áreas geográficas donde se encuentran en funcionamiento los hoteles hospitales, de manera tal que, que empresas locales, tanto de la capital como del interior del país se sumen a los esfuerzos realizados por las entidades de salud.

Esta es una lucha de todos, en donde la disciplina y la responsabilidad de cada uno de los actores del sistema, son las herramientas fundamentales para ganarle la partida a este virus.