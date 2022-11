Más de 1,000 convencionales del CD piden convención extraordinaria

¨El 70 % de los convencionales iniciamos una nueva lucha, para limpiar nuestra casa, antes de salir a arreglar el país. Por ello hoy, en compañía de nuestros abogados, entregamos una solicitud firmada por 1260 de 1840 convencionales, para que se convoque una convención extraordinaria que nos permita elegir una nueva Directiva Nacional, ya que nos oponemos a que la actual Junta Directiva dirija el partido más allá del plazo para el cual fue electa; y en especial frente a los próximos comicios electorales¨, expresó Román Victoria, convencional de Cambio Democrático.



Según Victoria, la solicitud de convención extraordinaria, se basa en las siguientes razones:



1. Ausencia de liderazgo.

2. Malos manejos políticos y administrativos del partido. Más de 600 cheques sin sustentar en el rubro de la supuesta capacitación, entre otras razones.

3. Dictadura por parte de Rómulo Roux para hacer alianza con los Panameñistas, a espalda de las bases.

4. Haber dilatado los términos para no hacer elección de convencionales en los tiempos que corresponden y elegir una Junta Directiva en enero de 2023, como legalmente corresponde y ha ordenado el Tribunal Electoral (TE), en sala de acuerdo 37-1 de 7 de julio de 2022.

5. Acuerdos de recámara donde han exceptuado una gran cantidad de espacios políticos para entregarlos de manera antojadiza y dictatorial por parte de Rómulo Roux a un círculo de personas que no responden a la voluntad de la membresía del partido.

6. Los convencionales somos soberanos y tenemos derecho a reunirnos y ser escuchados.



El convencional por el distrito de Arraiján, indicó que la ley y los estatutos son claros al establecer que la propia convención puede reunirse por derecho propio con 1/3 de sus miembros y nuevamente el 70% de los convencionales, por ello exigimos a la Junta Directiva nuestro derecho a ser oído y en esta ocasión queremos elegir una Junta Directiva Nacional Provisional a partir del 24 de enero de 2023, para democratizar y transparentar el partido de cara a las elecciones primarias y se garantice nuestra participación efectiva en las elecciones nacionales de 2024.



¨Solicitamos se convoque a la convención extraordinaria, ya que Rómulo Roux jamás nos ha reunido para definir las líneas políticas y programáticas del partido y nos han mantenido en un eterno receso a su conveniencia. Esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos y será hasta las últimas consecuencias, concluyó Román Victoria, convencional de CD.

Equipo legal de la diputada @YanibelAbrego presenta solicitud para que se realice Convención Extraordinaria, la cual fue firmada por el 70% de todos los convencionales de @CaDemocratico Video @victorarosemena pic.twitter.com/XpVQm0ima6 — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) November 9, 2022

