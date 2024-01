Más de 200 cirugías se realizarán en Cataratón 2024

El Ministerio de Salud, en colaboración con el Despacho de la Primera Dama y la ONG Panama Mission Church of Christ, realizan la cataratón 2024 en el Minsa-Capsi de Tortí en Chepo.

Desde el 27 de enero hasta el 1 de febrero, se llevará a cabo esta jornada médica enfocada en abordar problemas de cataratas y pterigión en la comunidad. Durante estos días, se espera realizar 240 cirugías oftalmológicas a pacientes seleccionados por el equipo médico de la región de Panamá Este.

La cataratón 2024 surge como respuesta a la necesidad de atención oftalmológica en la región, brindando la oportunidad de mejorar la calidad de vida de quienes padecen estas condiciones visuales.

La colaboración entre el Ministerio de Salud, el Despacho de la Primera Dama y la ONG Panama Mission Church of Christ fortalece el compromiso de trabajar en conjunto por el bienestar y la salud de la comunidad panameña.



Además, de las cirugías quirúrgicas la ONG en conjunto con el equipo de salud de la regional de Panamá Este, realizó este domingo 28 de enero una feria de salud a los moradores de esta comunidad, en donde se llevaron a cabo consultas de medicina general y entrega de medicamentos por parte de Panama Mission Church of Christ.

Mientras que el equipo de enfermeras y médicos de la regional de Panamá Este realizaron jornada de vacunación, Reges, farmacia y Promoción de la Salud.

También se realizará dos giras médicas, una en el Colegio Educativo Loma Bonita el 28 y 29 de enero y la otra en el Colegio Educativo de San Francisco de Piriati el 30 y 31 de enero.

