Más de 600 multas por incumplir el decreto de control de precios

La Acodeco ha aplicado hasta la fecha, en el presente año, 603 multas inmediatas por B/.258,000.00 a diferentes agentes económicos de todo el país, debido al incumplimiento del control de precios de los 18 productos de la canasta básica de alimentos.

Los minisúper, con 375 sanciones por B/. 115,000.00, ocupan el primer lugar, seguido de los supermercados, 84 ($93,687.50) y las abarroterías, 78 ($20,375).

Publicidad

Igualmente, el Gobierno Nacional mediante el Decreto Ejecutivo No. 12 de 18 de julio de 2023 prorroga la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 16 de 26 de julio de 2022, por un período de seis meses, el cual estableció en el comercio al por menor a nivel nacional, un margen bruto máximo de comercialización en todos los establecimientos comerciales, para al menos una de las presentaciones de mayor consumo de los productos importados mencionados en dicho decreto en función del ahorro generado por la eliminación temporal de los aranceles (impuestos de importación) a las importaciones que se realizaron a partir de la vigencia del Decreto de Gabinete No. 18 de 25 de julio de 2022.

Contenido Premium: 0