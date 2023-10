Mayer se lanza para alcaldía de Panamá

Mayer Mizrachi Matalon anunció que está listo para aceptar cualquier oferta para postularse a la Alcaldía de Panamá, sin embargo, estableció condiciones. Publicid".

Siendo independiente, múltiples partidos me pueden postular. Me mantengo independiente de partido y de criterio. Yo escojo mi vice. Tomo consejos, no órdenes. De ganar nombro mi equipo de trabajo sin imposiciones y dejo claro que solo utilizo un medio y mi criterio independiente no cambia. Donde violen mis condiciones no pensaré dos veces en divorciarme, señaló.

Mayer, de 35 años, le mandó un mensaje claro a los poderes políticos, económicos y judiciales: no vengo a jugar su juego, no vengo a tomar bando. Vengo a cambiarlo por completo. Mi generación se rehúsa a heredar sus problemas, sus formas, sus enemigos", añadió.

Para finalizar, aseguró que esas son las condiciones, porque está con el pueblo y la única bandera que reconoce es la panameña.

