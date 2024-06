Mayin, única funcionaria que presentó “Rendición de Cuentas”

La diputada Mayin Correa, durante su “Rendición de Cuentas” de su gestión legislativa, explicó que en todos los cargos públicos” que he ocupado, en más de 35 años, he rendido cuentas de mi gestión y de los recursos públicos y privados que me han confiado”.

“Estoy frente a ustedes para rendir un informe de cinco años de gestión como diputada de la Asamblea Nacional de Panamá, y a tiempo completo, porque he trabajado sin suplente”, detalló la Diputada en un acto muy concurrido realizado en el auditorio de la Asamblea Nacional, este jueves 13 de junio.

“Lastimosamente, en instituciones colegiadas, la opinión pública no distingue a los buenos de los malos. Tal como dice el refrán popular: pagamos justos por pecadores”, explicó.



Para la diputada, “es necesario que el país conozca el esfuerzo realizado en estos cinco años, por presentar leyes que buscaban adecentar la administración pública”.

La diputada Correa se quejó: “mi gestión legislativa giró sobre tres ejes temáticos muy puntuales: lucha contra la corrupción; presentación de proyectos de corte social, y protección a los sectores socialmente vulnerables”.

Pero, “las dos bancadas oficialistas bloquearon proyectos novedosos que hubieran podido cambiar la faz del país, y que, en su momento, fueron aplaudidos por la sociedad”, expresó.

Corre logró la aprobación del proyecto “Casa de Día para el Adulto Mayor”. Pronto será inaugurada en Ciudad Radial, Juan Díaz.

El presidente de la República, vetó el proyecto que sancionaba a los funcionarios que dejan perder obras públicas.

