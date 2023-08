"¡Me tienes cabreado!" le grita Blandón a "Toto" Alvarez

Los llamados "pony electorales" no habían ni pedido como entrada el caro changurro y el rico jamón Ibérico de Bellota – Pata Negra, en la Casa del Marisco de Acha, cuando el panameñista José Blandón gritó que José Alberto Alvarez lo tenía "cabreado" por afirmar que ya habían pactado que Rómulo Roux, sería el candidato presidencial de la alianza Panameñismo-CD-PAIS.

Es que no había ni iniciado el almuerzo y el presidente de PAIS, "Toto" Alvarez aseguró que hace dos o tres semanas se concretó quién iba a la cabeza de la nómina presidencial... definitivamente es Rómulo Roux... eso se aceptó, remarcó José Alberto.

El candidato presidencial Blandón no esperó llegar a donde Acha y le disparó por Twitter a "Toto" Alvarez, tildando de "desafortunadas e irrespetuosas" sus declaraciones. Aquí no hay nada cerrado y él no es quien para hablar en nombre del Panameñismo, añadió.

Yo jamás me atrevería a hablar a nombre del partido PAIS...lo dicho por Alvarez me generó un cabreo y molestias en el Panameñismo, por lo que el directorio del colectivo se reunirá para analizar esas declaraciones, porque no es un tema menor lo ocurrido, expresó Blandón.

Ya sentados para degustar las viandas, "Toto" Alvarez y Rómulo Roux se reían en la cara de Blandón, cuando los periodistas le volvían a insistir al panameñista por los adelantos que había hecho el dirigente de PAIS.

Los tres partidos acordaron -por ahora- reunir el 16 de septiembre a sus directorios para aprobar lo de la alianza y lo de la nómina presidencial, que según se adelantó estaría concretada para el 4 de septiembre.

Blandón sostuvo -que por supuesto que aspira- a ser el candidato, pero no antepone sus intereses a los intereses del país.

En tanto, Roux alegó que no han concretado lo de la nómina presidencial y reveló que se reúne con Blandón constantemente y lo ha hecho con Martín Torrijos.

Además reconoció que no hay nada que impida -por ahora- la candidatura de Ricardo Martinelli, pero aclaró que la alianza no planifica sus acciones en si alguien va a correr o no va a correr en los comicios de mayo del 2024.

