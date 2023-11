Meduca llama a clases el martes, docentes dicen que sigue el paro

La dirigencia de varias agrupaciones magisteriales desafiaronal Gobierno Nacional y anunciaron que el paro de educadores continúa, pese al anunció realizado por el Ministerio de Educación (Meduca), sobre el retorno a clases presencialesa partir de mañana 7 de noviembre.

Los docentes señalan que la única forma de que regresen de forma normal a clases es si el Gobierno deroga la Ley del contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño.

Publicidad

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que reinician las clases presenciales y la normalización de la atención educativa en las escuelas oficiales y particulares de todo el territorio nacional y que la medida obedece a garantizar el cumplimiento y la culminación del año escolar, a 29 días hábiles de su finalización de acuerdo con el calendario oficial establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 68 de 22 de diciembre de 2022, el cual se ha interrumpido por el paro docente.

Además se advierte que es imperante cumplir con las fechas en las que se deben aplicar los exámenes finales a los más de 35,000 graduandos de duodécimo grado de educación media, a partir del próximo 20 de noviembre.

Sin embargo, Humberto Montero, vocero de la Asociación de Maestros Veragüenses (AMAVE), indicó que los gremios no van a caer en la estrategia que está usando el Gobierno para tratar de desvirtuar la lucha que mantienen por más de 14 días.

“Eso es falso, nadie tiene que retornar a las clases el martes 7 de noviembre. Incluso ya el Meduca ha hecho varios llamados para que regresen los docentes a las escuelas con los administrativos... y los docentes nos mantenemos en calle”, afirmó.

“En la última palabra que hemos dicho nosotros, no hay retorno a clases, porque el presidente no ha derogado la ley y creo fue una moratoria, nosotros no creemos en eso”, señaló.

Contenido Premium: 0