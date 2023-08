Meduca sostiene que sí hay fondos para pagar a docentes

La viceministra Administrativa de Educación, Rosa Argüelles, explicó que todos los docentes recibieron sus pagos y se reportó que, solo seis, presentaron percances en el sistema, pero fueron subsanados inmediatamente.

"La Contraloría General de la República no emite ningún cheque si no tiene fondos. Esta situación que se dio con seis docentes fue un hecho aislado y fue en razón de un tema de sistema, al día siguiente pudieron hacer efectivo su pago al igual que 547 docentes que estaban previsto para cobrar en la fecha del 10 de agosto", declaró Argüelles.

Las aclaraciones se dieron luego que el dirigente de los profesores Diógenes Sánchez denunciara el caso de los docentes.

Sánchez dijo que un grupo de docentes fue a cambiar el cheque de su quincena al Banco Nacional y resulta ser que los cheques no tienen fondos. Hasta cuándo el Ministerio de Educación va a a estar burlándose de los docentes, compañeros que tienen tres, cuatro meses sin cobrar, que se endeudan para poder cumplir con sus tareas y obligaciones, no faltar a clases...y después de tanto esperar y deber tanto dinero, van al Banco Nacional y los mismos no tienen fondos, es una humillación".

